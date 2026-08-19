De alerta por calor a lluvias y tormentas: estas son las restricciones para este jueves en los municipios de l'Horta

En menos de 24 horas, la comarca de l'Horta va a pasar de alerta roja por calor extremo a alerta naranja por lluvias y tormentas. Según las previsiones de Aemet, para este jueves 19 se establece un aviso naranja por lluvias y tormentas entre las 12:00 y las 20:00 horas, mientras que también permanece activo un aviso amarillo por altas temperaturas. De nuevo, los muncipios han tenido que convocar su respectivo Cecopal para establecer las medidas restrictivas y de precaución, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Anecdóticamente se pasa de ampliar el horario de las piscinas y establecer entrada libre como refugio climático este miércoles, a cerrarlas este jueves por la presencia de tormentas, que pueden ser eléctricas y pondría en riesgo la seguridad de los bañistas.

Cierre de la piscina del Vedat

Torrent hasido uno de los primeros en hacer los deberes en reunirse y aprobar un decreto municipal con una serie de medidas preventivas que estarán vigentes durante el periodo de mayor riesgo. La principal medida contempla el cierre temporal de todos los parques, jardines, zonas de juego infantil, áreas recreativas, la piscina municipal y las instalaciones deportivas o municipales al aire libre de titularidad pública en todo el término municipal. La piscina Parc Vedat cerrará toda la jornada ya que sus puertas abren a las 11:00h y solamente podría abrir una hora.

El cierre comenzará a las 12:00 horas de este jueves 20 de agosto y se prolongará inicialmente hasta las 20:00 horas, pudiendo mantenerse de forma provisional mientras permanezca activa la alerta meteorológica.

Medidas en Torrent ante la alerta por lluviasy tormentas. / A.T.

Asimismo, el decreto establece la suspensión de todas las actividades de ocio, culturales o deportivas programadas en espacios públicos al aire libre durante este periodo.

La Policía Local, las brigadas de mantenimiento, el servicio de Parques y Jardines y Protección Civil serán los encargados de colaborar en el cumplimiento de estas medidas y, cuando sea necesario, proceder al balizamiento o cierre físico de los pasos inundables y subterráneos.

Suspensión del mercado en Silla

Silla también ha convocado su Cecopal este miércoles por la mañana para valorar la evolución de la situación de emergencia por lluvias de nivel naranja (Riesgo Importante) activada para este jueves, 20 de agosto.

El ayuntamiento, por seguridad, hadecretado que permanecerán cerrados parques y jardines, incluidos los parques de perros, el polideportivo municipal, el cementerio, la piscina municipal, el hogar de los Jubilados y se suspende el mercado ambulante.

Reunicón del Cecopal en Silla. / A.S.

Cierre de instalaciones municipales en Albal

El Ayuntamiento de Albal ha anunciado para este jueves, ante la alerta naranja por lluvias, la suspensión de todas las actividades programadas en el exterior en instalaciones deportivas municipales, así como en los centros de mayores y en todos los centros municipales. Además, se cierran los pasos inundables que pasan por barrancos ante las posibles crecidas, el cementerio municipal, el polideportivo la Balaguera y el acceso a parques y jardines.

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Cecopal en Paterna

Paterna ha celebrado un nuevo Cecopal, presidido por el alcalde Juan Antonio Sagredo, para hacer balance de las medidas y dispositivos desplegados durante este verano y revisar los protocolos municipales de prevención y actuación como el activado este miércoles por la ola de calor y la alerta naranja por lluvias. El objetivo es garantizar que la ciudad esté preparada ante posibles episodios de calor extremo, riesgo de incendios forestales y fuertes lluvias o danas.