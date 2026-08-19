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Alerta por un incendio en el barranco el Carraixet

Emergencias moviliza cuatro medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos para extinguir las llamas

Alerta por un incendio en el barranco el Carraixet

Alerta por un incendio en el barranco el Carraixet

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Bonrepòs i Mirambell

Tres dotaciones de bomberos de Moncada, la Pobla de Farnals y Sagunt, un jefe de sector, un oficial, un coordinador forestal, cuatro medios aéreos y tres unidades de Bomberos Forestales de la GVA están intentando sofocar las llamas de un incendio actualmente activo desde las 14.25 horas en el barranc del Carraixet. El fuego se originó en la pedanía de Carpesa, pero las llamas se trasladaron al otro lado del cauce, en término entre Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa, municipios de L'Horta Nord.

Emergencias ha activado el protocolo tras recibir el aviso de un incendio de matorral, dentro del propio barranco del Carraixet, que se ha extendido a otra zona de matorral fuera del cauce.

El Centre de Coordinació d'Emergencies ha activado la situación 0 del Plan Especial frente al Riego de Incendios Forestals (PEIF) y ha movilizado dos medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos.

Fuentes institucionales presentes en el incendio aseguran que el fuego ya está prácticamente bajo control ante la rapidez de la actuación de los medios movilizados.

La alcaldesa de Bonrepòs exige la limpieza del barranco a la CHJ

Este incendio evidencia la necesidad de limpieza del Barranco del Carraixet, lleno de maleza, que se convierte en el perfecto combustible ante la alerta roja por calor extremo que sufre hoy miércoles la comarca. Una reivindicación eterna de los alcaldes de los municipios del Carraixet a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Lo primero que he hecho cuando he llegado a la zona del incendio es mandarle una fotografía al presidente de la CHJ. Esto no se puede tolerar. Venimos reclamando desde hace mucho tiempo la limpieza del cauce para evitar incendios como este", señala la alcaldesa, Raquel Ramiro.

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La primera edil asegura que el incendio está prácticamente estabilizado y no ha sido necesario el desalojo de vecinos, al no estar cercano a zona residencial.

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