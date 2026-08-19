Alerta roja por calor extremo obliga a suspender fiestas y actividades en l’Horta

La alerta roja por calor extremo de este miércoles que afecta a l’Horta ha obligado a tomar medidas excepcionales y a suspender actividades festivas organizadas durante la jornada para evitar poner en riesgo la salud de la población.

El municipio de Alcàsser ha anunciado que el tiro y arrastre previsto para este miércoles y jueves se suspende por motivos de seguridad. Almàssera, también en plena celebración de sus fiestas, solo se celebrará la Volta a Peu absoluta, prevista a las 21:00 h, ya que la previsión indica aviso verde a esa hora, mientras que las pruebas Mini-Benjamín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete se aplazan al jueves 27, manteniendo los mismos horarios.

Con motivo del aviso rojo por altas temperaturas, Tavernes Blanques ha realizado algunas modificaciones en los horarios de las actividades previstas en la programación de las fiestas patronales para esta jornada del miércoles 19 de agosto. Así, el besamanos a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet finalizará a las 13 horas y la iglesia permanecerá cerrada hasta la misa de las 19:30. Asimismo, la "Torna" se retrasa a las 23 horas.

En Godella, la tradicional merienda de abonados, organizada por los clavarios del Salvador y las clavarias del Rosari, retrasará su hora de inicio a las 20:00 horas debido a las condiciones meteorológicas de alerta roja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Otros municipios de la comarca también han tomado medidas frente a esta ola de calor, como en Quart de Poblet, donde el mercado ambulante previsto para este miércoles adelanta el cierre a las 12 de la mañana. Además, se han abierto en toda la comarca los refugios climáticos y se han suspendido actividades municipales que puedan suponer un riesgo para la salud.