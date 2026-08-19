El tiempo
Alerta roja por calor extremo obliga a suspender fiestas y actividades en l’Horta
Alcàsser, Almàssera, Tavernes Blanques y Godella modifican sus programaciones festivas ante el aviso rojo por altas temperaturas
La alerta roja por calor extremo de este miércoles que afecta a l’Horta ha obligado a tomar medidas excepcionales y a suspender actividades festivas organizadas durante la jornada para evitar poner en riesgo la salud de la población.
El municipio de Alcàsser ha anunciado que el tiro y arrastre previsto para este miércoles y jueves se suspende por motivos de seguridad. Almàssera, también en plena celebración de sus fiestas, solo se celebrará la Volta a Peu absoluta, prevista a las 21:00 h, ya que la previsión indica aviso verde a esa hora, mientras que las pruebas Mini-Benjamín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete se aplazan al jueves 27, manteniendo los mismos horarios.
Con motivo del aviso rojo por altas temperaturas, Tavernes Blanques ha realizado algunas modificaciones en los horarios de las actividades previstas en la programación de las fiestas patronales para esta jornada del miércoles 19 de agosto. Así, el besamanos a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet finalizará a las 13 horas y la iglesia permanecerá cerrada hasta la misa de las 19:30. Asimismo, la "Torna" se retrasa a las 23 horas.
En Godella, la tradicional merienda de abonados, organizada por los clavarios del Salvador y las clavarias del Rosari, retrasará su hora de inicio a las 20:00 horas debido a las condiciones meteorológicas de alerta roja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Otros municipios de la comarca también han tomado medidas frente a esta ola de calor, como en Quart de Poblet, donde el mercado ambulante previsto para este miércoles adelanta el cierre a las 12 de la mañana. Además, se han abierto en toda la comarca los refugios climáticos y se han suspendido actividades municipales que puedan suponer un riesgo para la salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
- El PSPV de Tavernes de la Valldigna exige explicaciones al PP por el bajo de un concejal usado como vivienda
- Germán e Isabel, de veraneantes desde hace más de tres décadas a vecinos: 'Estamos enamorados de Bellreguard y de su gente
- Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
- La eclosión descontrolada de garrapatas en la Ribera obliga a cubrirse de “pies a cabeza” para trabajar en el campo
- València se prepara ante el aviso rojo por calor extremo: cierre de espacios públicos, actividades suspendidas y nuevos horarios de las piscinas
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
- La historia de José Comes: el joven agricultor de 25 años fusilado por gritar '¡Viva Negrín!' tras un día de fiesta con los amigos en Torrent