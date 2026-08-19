Alfafar: el PAI de la Font Baixa recibe luz verde ambiental para sus 300 viviendas de protección

El PAI de la Font Baixa de Alfafar, que contempla la construcción de 300 viviendas de protección oficial en 140.000 metros cuadrados de huerta, ha recibido el visto bueno ambiental para seguir adelante, incorporando medidas de adaptación y protección frente al riesgo de inundaciones tras la dana de octubre de 2024.

El proyecto contempla la construcción de 36 torres, con 1.200 viviendas, y cerca de 60.000 metros cuadrados de zonas verdes, además de sistemas para mejorar la gestión del agua y medidas de sostenibilidad y movilidad. En cuanto a las viviendas, el ayuntamiento estudia cómo apoyar a los jóvenes del municipio ante el futuro desarrollo urbanístico.

La tramitación sigue después de que la Comisión de Evaluación Ambiental Municipal haya emitido un informe favorable sobre el proyecto, con la aprobación de la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El diseño incorpora diferentes soluciones para mejorar la gestión del agua ante episodios de lluvias intensas.

Una recreación del proyecto. / A. A.

Entre ellas, sistemas de drenaje, un posible tanque de tormentas y un lago, como superficie permeable. Además, las viviendas y aparcamientos se construirán por encima del nivel que el agua alcanzó en la dana del 29 de octubre de 2024 y se respetarán los elementos patrimoniales.

El ecobarrio se enmarca en la Agenda 2030 de la localidad, con la incorporación de estas mejoras que convierten este sector urbanizable en una zona más verde y segura. En esta nueva tipología de vivienda primará lo medioambiental y los valores sostenibles para que se pueda hablar de un verdadero "ecobarrio” que ayude a mitigar los efectos negativos en el medioambiente para alinear el municipio con las estrategias 2030 de la Unión Europea.

Una de las zonas verdes del proyecto. / A. A.

Oposición y proceso

No obstante, su desarrollo ha estado rodeado de polémica y cuenta con la oposición de Compromís y grupos ecologistas que ponen en valor la capacidad de drenaje de los terrenos para absorber el agua de la riada que afectó a la población hace casi dos años. La propuesta que han puesto sobre la mesa es integrar esta pastilla en los parques inundables que proyecta la Generalitat.

El PAI viene de lejos. En 2017 el consistorio firmó un convenio con una Agrupación de Interés Urbanístico y en abril de 2019, se aprobó el Documento Inicial Estratégico y borrador del Plan de Reforma Interior (PRI) presentado por la misma para este suelo, declarado como urbanizable dentro del PGOU desde 1992. A pesar de los esfuerzos de vecinos y colectivos, el PAI sigue avanzado, con mejoras para adaptarse al cambio climático, con más protección frente a las inundaciones.