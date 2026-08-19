Arde una empresa de reciclaje en el polígono Fuente del Jarro de Paterna

Un incendio afecta este miércoles a una empresa de reciclaje del polígono industrial Fuente del Jarro de Paterna. El fuego se ha declarado alrededor de las cinco de la tarde y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de los parques de Paterna, Burjassot y Catarroja, con sargento de Paterna y oficial, además de efectivos de la Policía Local y Nacional. Casi una hora después, han logrado controlar el fuego, sin que haya que lamentar ningún daño personal.

Los bomberos trabajan en la zona del incendio. / A. P.

La nave afectada se encuentra en la segunda fase del Área Industrial Avanzada, concretamente en la calle Ciutat de Barcelona. Los bomberos han trabajado en la extinción del incendio y en las labores para evitar que las llamas se propaguen a otras instalaciones del entorno.

El fuego solo ha afectado a las instalaciones de la empresa, mientras los efectivos de emergencia mantienen desplegado el operativo para controlar que esté totalmente extinguido. La intensa columna de humo generada por el incendio es visible desde distintos puntos de la zona.

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Según fuentes consultadas por este periódico, las medidas de autoprotección de la empresa han funcionado a la perfección y han evitado que los trabajadores sufrieran daños y que el incendio se propagase a empresas colindantes.