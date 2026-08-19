Buscan a un hombre desaparecido en Torrent desde el día del eclipse

Antonio Vicente M. P., de 59 años, permanece desaparecido desde el pasado 12 de agosto en Torrent, sin que hasta el momento haya noticias sobre su paradero. La desaparición se produjo el mismo día en que tuvo lugar el eclipse solar, y la asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su localización. El hombre mide 1,72 metros, tiene complexión normal, el pelo negro y canoso y los ojos oscuros.

SOS Desaparecidos pide a cualquier persona que pueda disponer de información sobre su paradero que se ponga en contacto con la asociación en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. «Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante», señala la asociación, que anima a compartir la alerta para contribuir a que Antonio pueda regresar cuanto antes con sus familiares y seres queridos.