Un incendio de vegetación en Mas del Jutge pone en alerta a Torrent

Nuevo conato de incendio en Valencia en la tarde de este miércoles, 19 de agosto. Los vecinos y vecinas de Torrent se han visto sorprendidos por un denso humo en el entorno del polígono industrial Mas del Jutge. Se trata de un incendio de vegetación en una zona muy próxima a las naves.

El aviso ha llegado a las 18:16 horas y hasta la zona se han movilizado dos dotaciones de Torrent con sargento, dos brigadas de bomberos forestales del Consorcio Provincial de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, una autobomba y una patrulla de la Policía Local de Torrent. También ha acudido al lugar la Guardia Civil. Según informan Bomberos, pasadas las 20:00 horas se continúa trabajando en la extinción del incendio.

El calor extremo junto con el viento de poniente y la baja humedad elevan el riesgo de incendios forestales en la provincia, incendios que rápidamente se sofocan gracias a la rápida actuación de los servicios de Emergencias.

El de Torrent es el quinto incendio registrado en la provincia de Valencia en esta jornada de calor extremo. El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido a primera hora de la tarde el aviso de un incendio de vegetación con origen en el municipio de Fontanars dels Alforins. Se han movilizado dos unidades de bomberos forestales, una terrestre y la otra helitransportada, además de una autobomba, tres medios aéreos y dos dotaciones de la Generalitat. La rápida actuación ha convertido un peligroso incendio de vegetación en un mero susto en plena alerta roja.

Por su parte, pasadas las dos de la tarde, tres d otaciones de bomberos de Moncada, la Pobla de Farnals y Sagunt, un jefe de sector, un oficial, un coordinador forestal, cuatro medios aéreos y tres unidades de Bomberos Forestales de la GVA comenzaron a intentar sofocar las llamas de un incendio en el barranco del Carraixet. El fuego se ha originado en la pedanía de Carpesa, pero las llamas han cruzado al otro lado del cauce, en el término entre Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa. Emergencias ha activado la situación 0 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y ha movilizado dos medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos. El incendio se ha controlado en apenas dos horas ante la rapidez de la actuación de los medios movilizados.

Un incendio urbano ha puesto en jaque este mediodía a los servicios de emergencias en Alzira. El fuego ha sido declarado a las 14:55 horas, según ha informado el alcalde en funciones, Israel Pérez, que se ha desplazado de inmediato a la zona. En poco tiempo, el fuego se ha extendido por la parcela y ha prendido algunas de las palmeras de esta zona, llegando a quemar unas cuarenta.

Por último, el alcalde de Paterna anunciaba esta tarde en sus redes sociales de un incendio, en este caso industrial, en una empresa de reciclaje situada en el polígono Fuente del Jarro.

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