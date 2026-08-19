Torrent amplía su oferta de deporte gratuito al aire libre con nuevas instalaciones en varios barrios

Agosto es también un buen momento para retomar hábitos saludables, hacer deporte y disfrutar del tiempo libre de una manera activa. Para los vecinos y vecinas de Torrent que permanecen en la ciudad durante este mes, el Ayuntamiento pone a disposición un amplio abanico de espacios gratuitos para practicar actividad física, pasear, correr o disfrutar del deporte en compañía.

Desde junio de 2023, el consistorio ha ido ampliando y mejorando las zonas destinadas al deporte, el ocio saludable y la actividad física en distintos puntos de la ciudad, con instalaciones pensadas para todas las edades y niveles.

Uno de los principales puntos de referencia es Parc Central, donde se concentran diferentes alternativas para disfrutar del deporte al aire libre. En sus jardines se han instalado cuatro minicanchas de básquet, que permiten practicar baloncesto de manera gratuita y compartir actividad deportiva con amigos y familiares. A ellas se suma la pista de patinaje ya existente y el nuevo parque de educación vial, especialmente pensado para los más pequeños.

También en esta zona se ha incorporado una nueva cancha de vóley, ampliando las posibilidades para practicar deportes colectivos. Desde Parc Central parten, además, diferentes recorridos que conectan con las rutas saludables hacia la zona del Safranar, ofreciendo alternativas para caminar, correr o simplemente disfrutar de un paseo.

En el entorno del Safranar, Torrent cuenta también con nuevos espacios para la práctica deportiva, como el punto de calistenia situado junto a la rotonda del cementerio, donde los usuarios pueden realizar ejercicios utilizando su propio peso corporal. A estos espacios se suman las rutas saludables que discurren hacia Picanya y que en el futuro verán mejoradas sus condiciones con el proyecto que duplicará el paseo y que será más verde, permitirá disponer de un espacio diferenciado para bicicletas y otro para peatones.

Nuevos espacios deportivos en El Molí

La apuesta municipal por el deporte gratuito al aire libre continúa con las actuaciones que se están ultimando en la calle Mauros, en el barrio de El Molí. En este nuevo espacio deportivo se está finalizando una zona de calistenia y se incorporarán fuentes de agua, una cancha de baloncesto, una pista de vóley y una pista de futbito. Esta actuación permitirá seguir acercando las instalaciones deportivas a los diferentes barrios de Torrent y ofrecer alternativas de ocio saludable sin necesidad de acudir a instalaciones privadas.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal, José Gozalvo, visitan la nueva pista de pump track. / A. T.

A esta ampliación se suma la nueva pista de pump track cuyas obras se han iniciado este mes de agosto en el polígono Mas del Jutge, en las proximidades de la pasarela que conecta con el barrio de Los Caracoles. El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Juventud e Infancia, a través de las ayudas destinadas a municipios afectados por la dana, lo que permitirá incorporar a Torrent un nuevo espacio para la práctica de diferentes modalidades sobre ruedas y ampliar todavía más la oferta deportiva al aire libre de la ciudad.

Torrent cuenta, además, con numerosas rutas y caminos para realizar actividad física, caminar o correr. Durante el mes de agosto, estos espacios se convierten también en una alternativa para quienes quieren mantener sus rutinas, completar sus pasos diarios o simplemente salir a pasear por la tarde en compañía.

Mejoras y ampliaciones

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “el deporte y los hábitos saludables son fundamentales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. En este sentido, ha señalado que “cada vez son más las personas que salen a caminar, correr o practicar deporte y desde el Ayuntamiento queremos acompañar ese cambio mejorando y ampliando los espacios públicos destinados a la actividad física”.

Folgado ha subrayado que esta apuesta “está pensada para todas las edades, desde los más pequeños hasta nuestros mayores, pero también queremos que los jóvenes encuentren en Torrent espacios atractivos donde reunirse, hacer deporte y disfrutar de su tiempo libre de una forma saludable”.

“Agosto también puede ser un buen momento para empezar, para recuperar una rutina o simplemente para disfrutar de la ciudad haciendo deporte”, ha concluido la alcaldesa, destacando que el Ayuntamiento “seguirá trabajando para que Torrent disponga cada vez de más espacios públicos, gratuitos y accesibles para fomentar la actividad física y el bienestar”.