Cinco heridos en el choque entre dos vehículos en Museros

Un accidente entre dos vehículos en el término municipal de Museros causó cinco heridos de diversa consideración este miércoles por la tarde. Una llamada a las 19:45 horas alertaba al Centro de Emergencias, CICU, de un accidente entre dos coches en la partida San Onofre de esta localidad de l'Horta Nord.

Los bomberos trabajan en la excarcelación de uno de los heridos. / CPB

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia de transporte urgente. También actuaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos con dos dotaciones de los parques de La Pobla de Farnals y de Moncada, el jefe y el sargento de Sagunt. Los bomberos tuvieron que excarcelar a una de las víctimas que había quedado atrapada en uno de los vehículos y que fue transferida a los servicios sanitarios.

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Los profesionales médicos asistieron a cuatro mujeres de entre 30 y 86 años, que fueron trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova por contusiones, mientras que al Hospital Clínico fue evacuado un hombre de 35 años por policontusiones.