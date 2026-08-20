La Diputació de València financia el nuevo Hogar del Jubilado del Puig con un millón de euros

La Diputació de València ha aprobado seis nuevos proyectos presentados por cinco ayuntamientos de l’Horta Nord, los cuales suman una inversión de 2.969.776 euros. El más cuantioso es el del Puig de Santamaria, que con 1.037.455 euros transformará la planta baja del edificio de la Cámara Agraria en el nuevo Hogar del Jubilado con el objetivo de ser un espacio adaptado a sus necesidades.

El espacio, ubicado en un punto céntrico del municipio, consta de 485 metros cuadrados y albergará oficinas, bar y una sala multifuncional para actividades cotidianas y celebraciones. La nueva instalación beneficiará también a otras asociaciones locales.

Además, se ha dado el visto bueno a otros dos proyectos de envergadura en l’Horta Nord. Por un lado, la mejora y ampliación de parques y zonas verdes en Burjassot por valor de 955.902 euros. Por otro, la reforma integral del parque Primero de Mayo de Tavernes Blanques con una inversión de 832.740 euros.

Mompó y Enguix. / Raquel Abulaila

También en l’Horta Nord, se ha validado una actuación en el cementerio de Massamagrell (77.671 euros) y dos en Rafelbunyol: reparación de la cubierta del trinquet municipal (29.188 euros) y renovación del pavimento en los vestuarios de la piscina municipal (37.820 euros).

Por lo que se refiere a l’Horta Sud, se ha aprobado un proyecto de Silla para el equipamiento y mobiliario para la puesta en marcha del quiosco y el restaurante del parque de la estación con una inversión de 70.282 euros y la construcción de 96 nichos en el cementerio de Albal con 122.939 euros.

Nuevo decreto

La Diputació de València da luz verde a un nuevo decreto del Pla Obert con 10,2 millones de euros que financiarán 65 proyectos presentados por 50 ayuntamientos de 14 comarcas y la mancomunidad Porta de la Vall. De esta forma, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.293 proyectos aprobados con una inversión global de 202 millones de euros.

La responsable de Cooperación celebra el ritmo creciente de las solicitudes, prevista este año con más de 100 millones de euros para atender las demandas de municipios y mancomunidades. “Estamos satisfechos con la respuesta de los municipios a un plan mucho más flexible y ambicioso, que tiene ya un porcentaje de aprobación de proyectos superior al 60% de los 350 millones del Pla Obert, y una adjudicación superior al 30%”. No obstante, Enguix coincide con el presidente, Vicent Mompó, en animar a los ayuntamientos que aún tienen fondos disponibles a presentar cuanto antes los proyectos, porque el objetivo es “invertir hasta el último euro en mejoras reales para nuestros pueblos y ciudades”.

La vicepresidenta ha destacado igualmente la importancia que están teniendo las actuaciones en instalaciones deportivas, zonas verdes y el ciclo integral del agua, los tres ámbitos incentivados por la corporación en el marco del plan. “Cualquier actuación propuesta por los ayuntamientos mejora la calidad de vida en nuestros pueblos, pero es evidente que estos servicios son básicos para la habitabilidad y contribuyen a fijar población, igual que la adecuación de espacios públicos, la reformar de edificios y bienes patrimoniales, la accesibilidad de los núcleos urbanos o iniciativas de eficiencia energética”, señala Enguix.