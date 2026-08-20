Paiporta trabaja en los imbornales para prevenir inundaciones ante el aviso naranja
El consistorio de l'Horta Sud activa un dispositivo especial con Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para prevenir incidencias por las tormentas
El Ayuntamiento de Paiporta ha reforzado las actuaciones preventivas ante el aviso naranja por lluvias tormentosas, con trabajos específicos en los imbornales de la vía pública para garantizar el correcto drenaje del agua en caso de precipitaciones intensas.
El servicio de mantenimiento de Espai está actuando durante estos días en los puntos de recogida de aguas, dentro del dispositivo preventivo municipal. Estas labores se suman a las actuaciones periódicas que realiza Global Omnium en la red de alcantarillado, así como a las obras de mejora y renovación que se desarrollan de manera global para optimizar el sistema de saneamiento y drenaje del municipio.
Cecopal de seguimiento del aviso naranja
Durante la mañana de hoy se ha celebrado el Cecopal de seguimiento del aviso naranja, en el que se han establecido las prioridades de actuación y se ha reforzado la coordinación entre los distintos servicios implicados. Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil mantienen labores de vigilancia y coordinación junto al personal de Espai para poder actuar ante posibles incidencias y priorizar las zonas que puedan requerir una intervención.
Desde el consistorio se recuerda que la "prevención es primordial ante episodios de lluvias intensas y se mantiene activo el dispositivo mientras continúe el aviso naranja, con el objetivo de minimizar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía".
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