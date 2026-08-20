Paterna enciende sus Fiestas Mayores con una espectacular Mascletà Manual y el arranque festivo de su trilogía ‘Foc, Festa i Fe’

Paterna ya está inmersa en la celebración de sus Fiestas Mayores 2026, que han comenzado este jueves con una intensa programación marcada por la emoción, la tradición y el espíritu que define a la localidad: ‘Foc, Festa i Fe’.

El inicio de los actos ha venido marcado por la vibrante Mascletà Manual, organizada por la Federación Interpenyes, que ha llenado el mediodía de la plaza del Pueblo de estruendo, pólvora y emoción. Decenas de vecinos y aficionados han vibrado con un potente espectáculo sonoro que ha hecho temblar el corazón de la ciudad y ha servido como preludio del calendario festivo. La jornada festiva ha estado precedida por el tradicional volteo general de campanas.

Por otro lado, en la tarde de ayer, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por miembros del equipo de gobierno, la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, así como representantes de las distintas asociaciones festeras, participó en el acto de descubrimiento de la placa conmemorativa del Centenario de la Coronación del Santísimo Cristo de la Fe, celebrado en la plaza Ingeniero Castells, a las puertas del Palacio consistorial, dejando así el recuerdo de una efeméride tan especial para el municipio.

A continuación, se vivió uno de los momentos más emotivos con la bendición e imposición de las medallas de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe a la Reina de las Fiestas, Elena Pla, y a Alejandro Llabata, autor del libro conmemorativo del Centenario de la Coronación del santo, en un acto celebrado en la Parroquia de San Pedro Apóstol, cargado de solemnidad y devoción.

Asimismo, desde este miércoles puede visitarse la nueva exposición instalada en la explanada del cohetódromo, una iniciativa del ayuntamiento que pone en valor el patrimonio cultural y festivo de la ciudad.

La muestra reúne a sus principales protagonistas y recoge, además, la programación de las fiestas, invitando a vecinos y visitantes a adentrarse en la esencia de unas celebraciones que forman parte de la identidad paternera.