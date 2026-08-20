Paterna lanza la campaña 'Creua mirades, no límits' para unas Fiestas Mayores seguras
Las comparsas y peñas de Paterna colaboran activamente en la difusión del mensaje de respeto y prevención de la violencia sexista
El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha un año más la campaña municipal por unas Fiestas Mayores más seguras, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Creua mirades, no límits’.
La iniciativa municipal cuenta de nuevo con la implicación activa de comparsas y peñas, protagonistas de la actividad festiva del municipio. Su participación tiene como objetivo fomentar el respeto y la prevención de conductas sexistas durante los días festivos.
Pulseras contra la sumisión química
En el marco de esta campaña, el consistorio paternero ha entregado hoy a las entidades festeras diverso material de sensibilización. Entre las novedades destacan las pulseras contra la sumisión química, que se han repartido junto a vasos reutilizables y libros oficiales de Fiestas. El merchandising se ha completado con la entrega de abanicos, unos elementos pensados para difundir el mensaje de forma cercana y visible.
A este respecto, la teniente alcalde Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura ha agradecido el compromiso de las comparsas y peñas, que cada año se vuelcan con estas celebraciones. “Las entidades son un ejemplo y un motor esencial que permiten difundir el mensaje de la campaña para que nuestras Fiestas Mayores se celebren en un ambiente de respeto, tolerancia y participación responsable”, ha subrayado.
Cabe recordar que estas medidas se suman otras acciones específicas para reforzar la seguridad. El consistirio habilitará Puntos Violeta durante la semana de conciertos gratuitos en el parking de Los Naranjos, con el objetivo de ofrecer información, atención y apoyo ante posibles situaciones de agresión o violencia. Asimismo, se procederá al reparto de folletos informativos en distintos espacios públicos para seguir concienciando a la ciudadanía.
Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con unas Fiestas Mayores seguras y bien organizadas, donde la prevención, la convivencia y el respeto se consolidan como ejes fundamentales.
- De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
- Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
- La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
- Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
- Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
- El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
- València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
- La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche