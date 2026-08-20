Paterna lanza la campaña 'Creua mirades, no límits' para unas Fiestas Mayores seguras

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha un año más la campaña municipal por unas Fiestas Mayores más seguras, que este año se desarrolla bajo el lema ‘Creua mirades, no límits’.

La iniciativa municipal cuenta de nuevo con la implicación activa de comparsas y peñas, protagonistas de la actividad festiva del municipio. Su participación tiene como objetivo fomentar el respeto y la prevención de conductas sexistas durante los días festivos.

Pulseras contra la sumisión química

En el marco de esta campaña, el consistorio paternero ha entregado hoy a las entidades festeras diverso material de sensibilización. Entre las novedades destacan las pulseras contra la sumisión química, que se han repartido junto a vasos reutilizables y libros oficiales de Fiestas. El merchandising se ha completado con la entrega de abanicos, unos elementos pensados para difundir el mensaje de forma cercana y visible.

Reparto de materiales de la campaña de Igualdad a las comparsas de Paterna. / A. P.

A este respecto, la teniente alcalde Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura ha agradecido el compromiso de las comparsas y peñas, que cada año se vuelcan con estas celebraciones. “Las entidades son un ejemplo y un motor esencial que permiten difundir el mensaje de la campaña para que nuestras Fiestas Mayores se celebren en un ambiente de respeto, tolerancia y participación responsable”, ha subrayado.

Cabe recordar que estas medidas se suman otras acciones específicas para reforzar la seguridad. El consistirio habilitará Puntos Violeta durante la semana de conciertos gratuitos en el parking de Los Naranjos, con el objetivo de ofrecer información, atención y apoyo ante posibles situaciones de agresión o violencia. Asimismo, se procederá al reparto de folletos informativos en distintos espacios públicos para seguir concienciando a la ciudadanía.

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Con estas iniciativas, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con unas Fiestas Mayores seguras y bien organizadas, donde la prevención, la convivencia y el respeto se consolidan como ejes fundamentales.