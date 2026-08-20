Reabre al tráfico la vía de servicio de la V-21 en el tramo de Alboraia

El tramo de la vía de servicio de la V-21 comprendido entre la rotonda de Port Saplaya de Alboraia y el Camí del Machistre (Nanta) de Meliana ya ha abierto al tráfico, después de finalizar las obras de mejora del pavimento y de la señalización viaria horizontal y vertical que comenzaron el pasado 5 de agosto.

Esta es la primera fase del proyecto de la Diputación de Valencia tras la firma de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Alboraia, Meliana, Foios y Albalat dels Sorells, a los que afecta la actuación. Las obras cuentan con un presupuesto de 700.000 euros para la mejora de este vial en un total de 2,8 kilómetros.

Tras finalizar las obras de este primer tramo con el objetivo de incrementar la seguridad vial y adaptar esta infraestructura al intenso tráfico que soporta en la actualidad, el día 26 de agosto se cortará la carretera en el límite entre Albalat dels Sorells y Albuixech para acometer las mejoras correspondientes. El plazo de finalización se ha fijado para el próximo 15 de septiembre.

Camino agrícola convertido en carretera

La Diputación explicó durante la presentación del proyecto que esta vía "con el paso del tiempo había dejado de cumplir únicamente funciones agrícolas para convertirse en un eje fundamental de conexión tanto con el acceso norte a la ciudad de València, como con Sagunt y las comarcas del norte".

Además de la renovación del pavimento, las obras permitirán eliminar deformaciones del firme, reparar los tramos más deteriorados y reforzar la señalización para reducir la velocidad y mejorar la ordenación del tráfico en intersecciones y puntos especialmente conflictivos. También incorpora medidas específicas para aumentar la seguridad en curvas con mayor siniestralidad y en los accesos utilizados por vehículos pesados vinculados a la actividad agrícola e industrial de la zona.