Riesgo de incendios y lluvias torrenciales: Xirivella reclama a la CHJ la limpieza del río Turia

Las últimas alertas por calor, que propician los incendios forestales, y lluvias torrenciales ha hecho que el Ayuntamiento de Xirivella insista, una vez más, a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una actuación inmediata para la limpieza y acondicionamiento del cauce del río Turia a su paso por el municipio, ante la acumulación de maleza y vegetación.

El consistorio apela a las competencias de la confederación en cuanto a la conservación y el mantenimiento del cauce y considera "imprescindible" que estos trabajos se ejecuten con la "máxima celeridad", especialmente en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas y la creciente inestabilidad atmosférica.

Durante los últimos meses, la Comunitat Valenciana ha vivido una situación excepcional, con varios episodios de calor extremo y temperaturas del mar Mediterráneo que se sitúan entre las más elevadas desde que hay registros. Esta circunstancia genera una importante reserva de energía que, al combinarse con la entrada de aire frío en altura, puede favorecer la formación de tormentas de gran intensidad, lluvias torrenciales y fenómenos meteorológicos severos.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha advertido de que "no podemos permitirnos afrontar el próximo otoño con el cauce del Turia en las condiciones actuales. Los expertos llevan meses alertando de un escenario meteorológico especialmente complejo y todas las administraciones debemos actuar con responsabilidad dentro de nuestras competencias".

Bartual ha subrayado que "la limpieza y adecuación del cauce no es una cuestión menor ni puede aplazarse. Es una actuación preventiva fundamental para minimizar riesgos ante posibles episodios de lluvias intensas e inundaciones que puedan afectar a la ciudadanía y a nuestras infraestructuras".

Peligro por incendios

Además del riesgo asociado a las avenidas de agua, el Ayuntamiento alerta de que la abundante vegetación seca acumulada en distintos puntos del cauce constituye también un importante factor de peligro ante posibles incendios. En este sentido, el consistorio recuerda que el incendio declarado ayer en el Barranco del Carraixet evidencia la necesidad de extremar la prevención durante los meses de mayor riesgo.

"La maleza acumulada se convierte en un auténtico polvorín cuando sufrimos episodios prolongados de altas temperaturas. La prevención es siempre la mejor herramienta y por eso insistimos en que la CHJ debe actuar de manera urgente", ha señalado la alcaldesa.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se insiste en que las previsiones de numerosos expertos en meteorología apuntan a un otoño potencialmente complicado debido a la combinación de altas temperaturas acumuladas, el calentamiento anómalo del Mediterráneo y la posibilidad de episodios de fuerte inestabilidad atmosférica.

Por todo ello, el consistorio exige a la Confederación Hidrográfica del Júcar que asuma su responsabilidad como organismo competente en la gestión del cauce del río Turia y proceda, sin más demora, a ejecutar los trabajos de limpieza, desbroce y acondicionamiento necesarios para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"Pedimos a la CHJ que actúe con la rapidez que exige la situación. Hablamos de prevención, de seguridad y de sentido común. Estamos a tiempo de reducir riesgos, pero para ello es imprescindible que quienes tienen la competencia directa cumplan con su obligación", ha concluido Paqui Bartual.