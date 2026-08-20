Transporte público
Tavernes Blanques y Alboraia en conflicto por el cambio de una parada de autobús
Alboraia justifica el cambio de parada por una reorganización de ruta y recuerda que el servicio lo asume su consistorio
El cambio de una parada de autobús ha creado un conflicto entre Tavernes Blanques y Alboraia y los usuarios que utilizan este servicio. A partir del 1 de septiembre, la que está ubicada actualmente en el término municipal de Tavernes Blanques, será sustituida por una nueva situada en el Polígono de San Vicente, frente al supermercado Consum.
Así lo explican unos carteles que se han instalado en la actual parada para informar a los viajeros y que ha levantado las críticas de numerosos usuarios que remarcan l afalta de un transporte público eficiente que conecte con la capital y los otros municipios de la comarca.
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha calificado esta decisión de "unilateral" por parte del consistorio de Alboraia y lo acusa de no haber contado con ellos para abordar una cuestión que afecta directamente a los usuarios del servicio y a la movilidad de su municipio.
Pedir explicaciones
Por esta misma razón, anuncia que se realizarán las gestiones oportunas para solicitar las explicaciones correspondientes y defender los intereses de los vecinos y usuarios del servicio. No obstante, dejan claro que que la decisión sobre la ubicación y modificación de esta parada corresponde al Ayuntamiento de Alboraia, para evitar las críticas y el malestar que este cambio ha creado.
Desde Alboraia, fuentes municipales advierten de que "hemos avisado con tiempo" y destacan que se trata de un servicio cuyo coste asume el Ayuntamiento de Alboraia y "se presta gratuitamente a Tavernes y a sus usuarios que no pagan nada por utilizar nuestro autobús". Las razones para este cambio obedecen, según explican las mismas fuentes, a una "reorganización de la ruta que tiene servicio en esta zona".
Suscríbete para seguir leyendo
- De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
- Controlado el incendio en el barranco del Carraixet
- La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana
- Vecinos y comerciantes de Tavernes de la Valldigna salen a la calle este viernes para exigir la regeneración de la costa: 'Cuando llegue el proyecto, igual ya no queda playa
- Los vecinos del joven asesinado en el bar colombiano de Valencia acuden a su funeral en El Líbano
- El concejal del PP de Tavernes de la Valldigna atribuye a motivos políticos las quejas por el local comercial de su propiedad usado como vivienda
- València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados
- La Comunitat Valenciana se adentra en 24 horas de calor extremo: 44 grados de día y 30 ºC de noche