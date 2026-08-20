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Tavernes Blanques y Alboraia en conflicto por el cambio de una parada de autobús

Alboraia justifica el cambio de parada por una reorganización de ruta y recuerda que el servicio lo asume su consistorio

La parada de autobús en Tavernes Blanques.

La parada de autobús en Tavernes Blanques. / Levante-EMV

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Ada Dasí

Ada Dasí

L'Horta Nord

El cambio de una parada de autobús ha creado un conflicto entre Tavernes Blanques y Alboraia y los usuarios que utilizan este servicio. A partir del 1 de septiembre, la que está ubicada actualmente en el término municipal de Tavernes Blanques, será sustituida por una nueva situada en el Polígono de San Vicente, frente al supermercado Consum.

Así lo explican unos carteles que se han instalado en la actual parada para informar a los viajeros y que ha levantado las críticas de numerosos usuarios que remarcan l afalta de un transporte público eficiente que conecte con la capital y los otros municipios de la comarca.

El Ayuntamiento de Tavernes Blanques ha calificado esta decisión de "unilateral" por parte del consistorio de Alboraia y lo acusa de no haber contado con ellos para abordar una cuestión que afecta directamente a los usuarios del servicio y a la movilidad de su municipio.

El cartel que anuncia la nueva parada.

El cartel que anuncia la nueva parada. / Levante-EMV

Pedir explicaciones

Por esta misma razón, anuncia que se realizarán las gestiones oportunas para solicitar las explicaciones correspondientes y defender los intereses de los vecinos y usuarios del servicio. No obstante, dejan claro que que la decisión sobre la ubicación y modificación de esta parada corresponde al Ayuntamiento de Alboraia, para evitar las críticas y el malestar que este cambio ha creado.

Noticias relacionadas y más

Desde Alboraia, fuentes municipales advierten de que "hemos avisado con tiempo" y destacan que se trata de un servicio cuyo coste asume el Ayuntamiento de Alboraia y "se presta gratuitamente a Tavernes y a sus usuarios que no pagan nada por utilizar nuestro autobús". Las razones para este cambio obedecen, según explican las mismas fuentes, a una "reorganización de la ruta que tiene servicio en esta zona".

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