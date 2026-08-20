Torrent invertirá 36 millones en blindar el Xenillet y Sant Lluís Beltrán frente a nuevas inundaciones

Luz verde a la gran reconstrucción de Torrent tras la dana. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha aceptado el proyecto del Ayuntamiento de Torrent correspondiente a la Actuación 1 de reconstrucción de la zona norte del Xenillet y San Luis Beltrán, en los barrancos del Poyo y l’Horteta, tras la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024.

El Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados ha fijado un coste máximo total subvencionable de 35.963.441,16 euros, cantidad que coincide con la subvención máxima asignada a esta actuación.

La memoria valorada, redactada por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Chiquillo Ferrándiz y fechada en marzo de 2026, recoge un amplio conjunto de intervenciones destinadas no solo a reparar los daños ocasionados por la avenida, sino también a mejorar la protección de las zonas afectadas frente a futuros episodios de inundaciones. El documento señala expresamente que la magnitud de la dana puso de manifiesto que determinadas estructuras preexistentes resultaron insuficientes para contener los caudales generados y que, por ello, la actuación incorpora soluciones destinadas a prevenir nuevos daños.

Actuación en la calle Lliria de Torrent aprobada por el Miteco. / A.T.

El proyecto contempla un presupuesto de ejecución de las obras de 34.895.453,44 euros, al que se añaden 1.067.987,72 euros correspondientes a otros gastos subvencionables, hasta alcanzar los 35.963.441,16 euros de coste máximo total. Entre estos últimos se incluyen 16.940 euros para la memoria valorada, 416.120,66 euros para la elaboración de los proyectos de obras, 561.683,90 euros para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud y 73.243,16 euros para trabajos de topografía y campaña geotécnica.

Xenillet, la "zona cero" en Torrent

La intervención se concentra principalmente en el barrio del Xenillet, situado junto al barranco del Poyo, y en el entorno de la calle Sant Lluís Beltrán, junto al barranco de l’Horteta. La memoria divide las actuaciones sobre los cauces en cinco tramos, de aguas abajo a aguas arriba, además de incorporar intervenciones complementarias en viales, zonas verdes y la carretera que conecta Torrent con Picanya.

Torrent abrió el tráfico la calle Brranc de l´Horteta junto al Xenillet. / A.T.

En conjunto, se plantea actuar sobre aproximadamente 1.849 metros de márgenes mediante distintas soluciones de estabilización: 370 metros en el primer tramo, 275 metros en el segundo, 639 metros en el tercero, 355 metros en el cuarto y 315 metros en el quinto. Los planos de la memoria identifican además actuaciones de estabilización de laderas, protección frente a inundaciones, urbanización de viales, actuaciones paisajísticas y, en determinados puntos, demolición de edificaciones.

Tramo 1: de la CV-403 a la calle Artesans

La primera intervención se sitúa aguas arriba del puente de la CV-403. La DANA provocó distintos deslizamientos en la ladera de la margen derecha del barranco del Poyo, afectando a la zona verde situada en la coronación junto a la calle Mineta. La memoria advierte de la inestabilidad de determinados puntos y de la vulnerabilidad de los materiales arcillosos frente a futuras avenidas.

Para este tramo se plantea la estabilización de unos 370 metros de ladera mediante riprap de escollera, una solución formada por escollera concertada y recibida con hormigón. El presupuesto previsto para esta actuación asciende a 2.671.082,71 euros.

Tramo 2: de la calle Artesans al puente antiguo de Alaquàs

En este segundo tramo resultaron dañadas ambas márgenes del barranco como consecuencia de la aceleración del flujo y las turbulencias generadas después del paso del agua por el puente antiguo de Alaquàs. La avenida llegó a superar la cota del tablero del puente y provocó erosiones en las terrazas fluviales y afecciones en el entorno.

La solución contempla un muro de gravedad de escollera de aproximadamente 275 metros, con una altura prevista en torno a los 10 metros. La inversión estimada para esta actuación es de 2.089.185,44 euros.

Protección del cauce en el histórico puente de Alaquàs

La actuación también incluye una intervención específica en el entorno del histórico puente antiguo de Alaquàs. Aunque los daños sufridos por la propia estructura del puente ya fueron abordados mediante otro contrato de emergencia, la memoria detectó importantes afecciones en el lecho del cauce y sus márgenes.

La escollera existente bajo el puente permitió proteger su cimentación, pero aguas abajo se produjo una fuerte erosión del lecho como consecuencia de las turbulencias generadas por el paso del agua. Por ello, el proyecto plantea prolongar la protección del cauce tanto aguas arriba como aguas abajo del puente, además de proteger la ladera de la margen derecha para evitar nuevas afecciones a la estructura.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 431.199,58 euros.

Tramo 3: del puente antiguo de Alaquàs a la pasarela del CEIP Juan XXIII

Uno de los puntos de mayor envergadura de la actuación se encuentra entre el puente antiguo de Alaquàs y la pasarela del CEIP Juan XXIII. Aquí se proyecta la estabilización de aproximadamente 639 metros de margen mediante un muro de gravedad de escollera, con una inversión prevista de 4.965.006,15 euros.

Germán Caballero

Tramo 4: de la pasarela del CEIP Juan XXIII al puente de Quatre Camins

Entre la pasarela del CEIP Juan XXIII y el puente de Quatre Camins se plantea otra importante intervención de estabilización de márgenes, en este caso sobre unos 355 metros, mediante dos muros de gravedad de escollera dispuestos a distintos niveles.

Esta actuación contempla además la demolición de una edificación situada en la calle Maestro Fortea 1-7 que ya se realizó este pasado invierno y se complementa con las intervenciones previstas en la calle Llíria. El presupuesto destinado a la estabilización del tramo asciende a 2.775.839,05 euros.

Una nueva protección frente a inundaciones en la calle Llíria

Uno de los elementos más destacados de la memoria es la actuación prevista en la calle Llíria, donde se plantea una solución específica para reducir el riesgo de entrada de agua en futuros episodios de avenida.

La memoria señala que la calle y el Carrer del Barranc se encuentran en determinados puntos a una cota inferior respecto a su entorno y que esta configuración contribuyó a que el agua alcanzara los viales y las edificaciones colindantes durante la dana, llegando incluso a penetrar en plantas bajas.

En la calle Llíria se proyecta una mota paisajística de protección frente a inundaciones, integrada como zona verde, además de la elevación puntual de la rasante del vial en los puntos donde sea necesario. La actuación se extenderá aproximadamente a lo largo de 250 metros y contará con una reurbanización completa, manteniendo una sección tipo de 12 metros de ancho.

Protección extra ante inundaciones proyectada en la calle Lliria deTorrent. / A.T.

La intervención incluye la reposición integral de firmes y pavimentos y la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento, energía, alumbrado público, telecomunicaciones, riego y distribución de gas. El presupuesto previsto para la protección frente a inundaciones en la calle Llíria asciende a 868.861,10 euros, mientras que la reurbanización del vial supone 1.318.189,16 euros.

La memoria justifica estas modificaciones por la necesidad de adaptar las infraestructuras a las condiciones observadas durante la DANA y establece que la mota se integrará paisajísticamente como zona verde, evitando una solución sobredimensionada y manteniendo el uso público del espacio.

Tramo 5: barranco de l’Horteta, en Sant Lluís Beltrán

La actuación se extiende también al barranco de l’Horteta, en el entorno de la calle Sant Lluís Beltrán, concretamente entre la báscula y el número 55.

En esta zona, la confluencia del barranco de l’Horteta con la Rambla del Poyo provocó daños por deslizamientos y acumulación de sedimentos. Para proteger la zona frente a futuras avenidas se proyecta la estabilización de aproximadamente 315 metros de ladera mediante riprap de escollera, con una inversión de 4.420.445,86 euros.

A esta intervención se suma la reparación de la urbanización de la calle Barranc de l’Horteta, presupuestada en 753.464,88 euros.

Reurbanización del Carrer del Barranc

El proyecto también contempla la reurbanización del Carrer del Barranc, con una inversión de 704.931,15 euros.

La actuación responde a los daños provocados por la inundación y a la necesidad de adaptar el vial a las nuevas condiciones de protección frente a avenidas. La memoria establece que las intervenciones en los viales afectados deben mantener las características generales existentes, limitándose a las adaptaciones necesarias para recuperar la funcionalidad y mejorar la seguridad.

Reparación de la carretera a Picanya

Fuera del ámbito estrictamente urbano de los barrancos, la memoria incluye también la rehabilitación de la carretera municipal que conecta Torrent con Picanya, la CV-4064, hasta su enlace con la CV-33.

La DANA provocó la inundación de este vial y el depósito de lodos arrastrados por la corriente. Aunque se realizó una limpieza parcial para recuperar el tráfico, la memoria señala la existencia de patologías superficiales en el firme y en las obras de drenaje.

La actuación contempla la extensión de una nueva capa de rodadura en ambas calzadas, la limpieza de las obras de drenaje longitudinal y transversal mediante agua a presión y la revisión de la señalización vertical. La intervención se plantea sobre unos 950 metros y cuenta con un presupuesto de 396.192 euros.

Recuperación de zonas verdes y servicios urbanos

La reconstrucción no se limita a los cauces y las calzadas. El proyecto incorpora también la recuperación de espacios verdes y de distintos servicios urbanos afectados por la dana.

En la calle Mineta se contempla la reparación de la zona verde, con reposición de pavimentos, plantaciones, red de riego y mobiliario urbano. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 261.619,75 euros.

Por su parte, la actuación en la zona verde de la calle Maestro Fortea está valorada en 828.811,37 euros. La memoria contempla trabajos de urbanización y recuperación del espacio, dentro del conjunto de actuaciones paisajísticas asociadas a la reconstrucción.

El proyecto incorpora además una partida de 1.749.808,54 euros para la reposición de firmes y servicios, que engloba las reparaciones necesarias en calzadas y pavimentos, saneamiento y pluviales, muretes, abastecimiento de agua, riego, telecomunicaciones, alumbrado y gestión de residuos, entre otros elementos de urbanización.

Más de 35,9 millones de euros y 24 meses de ejecución

La suma de todas estas actuaciones sitúa el presupuesto de ejecución material de las obras en 24.234.636,74 euros. A esta cantidad se añaden los gastos generales, el beneficio industrial y los impuestos, hasta alcanzar un presupuesto base de licitación de 34.895.453,44 euros.

Con los otros costes subvencionables incluidos en la memoria, el coste máximo total del proyecto asciende a 35.963.441,16 euros.

La memoria estima un plazo de ejecución de 24 meses para el conjunto de las obras.

El siguiente paso: proyecto constructivo y contratación de las obras

La aceptación del proyecto por parte del Ministerio permite avanzar hacia la siguiente fase administrativa. El objetivo es que TRAGSA se encargue de desarrollar el proyecto constructivo y de llevar adelante la contratación necesaria para ejecutar las obras, de acuerdo con el procedimiento previsto para estas actuaciones de reconstrucción.

La propia memoria ya contempla entre los costes subvencionables 416.120,66 euros destinados a la elaboración de los proyectos de obras, además de los gastos correspondientes a la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y trabajos de topografía y geotecnia.

TRAGSA está participando en el despliegue de actuaciones de reconstrucción vinculadas a la DANA y actúa como medio propio y servicio técnico de las administraciones públicas, con actividad específica en proyectos de infraestructuras y reconstrucción en municipios afectados.

Una aceptación condicionada a la autorización hidráulica de la CHJ

La resolución ministerial contiene, no obstante, una condición que debe quedar clara: la aceptación del proyecto está condicionada a la obtención de la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, la aprobación ministerial de la memoria no debe confundirse con la autorización hidráulica definitiva de todas las actuaciones.

La CHJ señala también que, antes de la ejecución de las obras, deberá solicitarse la correspondiente autorización de este organismo y aportar la documentación requerida.

Folgado: “La reconstrucción debe servir para que Torrent esté mejor preparado”

“Esta actuación supone un paso muy importante para la reconstrucción de Torrent después de la dana. No queremos limitarnos a reparar aquello que quedó dañado, sino aprovechar la reconstrucción para conseguir unas infraestructuras más seguras y mejor preparadas ante futuros episodios de lluvias intensas. Estamos hablando de una actuación de gran envergadura que permitirá intervenir en los barrancos del Poyo y l’Horteta, mejorar viales, recuperar zonas verdes y reforzar la protección de zonas especialmente afectadas como el Xenillet y San Luis Beltrán”.

Gozalvo: “Es un proyecto que aborda de forma conjunta la reconstrucción y la prevención”

“Esta memoria recoge una actuación integral porque los daños de la dana también fueron integrales. No se trata únicamente de reparar una ladera o reponer un firme, sino de actuar sobre el conjunto del entorno: estabilizar las márgenes de los barrancos, proteger los puntos más vulnerables, mejorar los viales, recuperar zonas verdes y adaptar determinadas cotas para reducir el riesgo de inundación”.

Esta memoria valorada se suma a otras que el Ayuntamiento de Torrent ha presentado al Ministerio para su aprobación en todo el término municipal de Torrent.