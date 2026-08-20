Torrent renueva los paelleros de la Canyada del Conill durante el cierre por riesgo extremo de incendios

El Ayuntamiento de Torrent está llevando a cabo estos días trabajos de renovación y mantenimiento de los paelleros del área recreativa de la Canyada del Conill, en El Vedat. Las actuaciones se están aprovechando del cierre temporal de todos los paelleros del término municipal debido al riesgo extremo de incendios forestales, que obliga a extremar las precauciones y a suspender el uso del fuego en estos espacios.

Los trabajos se centran principalmente en la sustitución de las bancadas de los paelleros, que presentaban grietas y un importante deterioro por el paso del tiempo y el uso. En su lugar, se están instalando nuevas bancadas de obra, con el objetivo de mejorar las instalaciones y garantizar unas mejores condiciones para los usuarios cuando pueda volver a permitirse su utilización.

El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado la importancia de aprovechar los periodos de cierre para realizar actuaciones de mantenimiento y conservación en las áreas recreativas del municipio.

“Estamos aprovechando estos días en los que los paelleros permanecen clausurados por el riesgo extremo de incendios para renovar unas instalaciones que necesitaban una actuación. Las bancadas estaban agrietadas y deterioradas y estamos sustituyéndolas por nuevas bancadas de obra para que, cuando las condiciones permitan volver a utilizarlas, los vecinos puedan encontrarlas en mejores condiciones”.

Gozalvo ha señalado también que el mantenimiento de estos espacios “es fundamental para conservar nuestras áreas recreativas en las mejores condiciones posibles”, al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los usuarios.

“Entre todos tenemos que cuidar estos espacios recreativos. Es importante hacer un buen uso de las instalaciones, respetar las normas y, especialmente, dejar el área limpia y recogida cuando nos marchemos. Debemos dejarla para quienes vengan al día siguiente igual que nos gustaría encontrarla a nosotros”, ha subrayado.

Máxima precaución ante el riesgo de incendios

El Ayuntamiento recuerda que durante los episodios de preemergencia de nivel 3 por riesgo extremo de incendios forestales queda prohibido utilizar los paelleros y realizar actividades que impliquen el uso del fuego en estos espacios.

Una situación que este verano se está produciendo de manera muy frecuente debido a las elevadas temperaturas, la sequedad de la vegetación y las condiciones meteorológicas adversas. Por este motivo, son numerosos los días en los que los paelleros permanecen clausurados como medida preventiva para evitar cualquier riesgo de incendio.

Desde el consistorio se insiste en que estas restricciones no son una cuestión menor, sino una medida de prevención necesaria para proteger el entorno natural de El Vedat y evitar que una imprudencia pueda provocar un incendio forestal.

En este sentido, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía que consulte siempre la situación de preemergencia antes de acudir a las áreas recreativas y que respete las indicaciones y prohibiciones vigentes, el Ayuntamiento de Torrent publica cada mañana el riesgo de incendio forestal de esa jornada. Si existe preemergencia de nivel 3, no se debe cocinar ni utilizar fuego en los paelleros y son cerrados, aunque el espacio se encuentre abierto para otras actividades.

Las actuaciones de la Canyada del Conill y las próximas que se realicen el área recreativa de La Marxadella se enmarcan así en la labor municipal de conservación y mejora de los espacios naturales y recreativos de Torrent, combinando el mantenimiento de las instalaciones con la prevención y la concienciación ciudadana.

El Ayuntamiento continuará trabajando para que estas zonas puedan disfrutarse en condiciones adecuadas cuando la situación de riesgo permita recuperar su uso, recordando que la conservación de estos espacios depende tanto del mantenimiento municipal como del comportamiento responsable de quienes los utilizan.