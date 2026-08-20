La Volta a Peu de Almàssera planta cara al calor calor en su 44 edición

La 44ª edición de la Volta a Peu de Almàssera se celebró con éxito a pesar del calor y tener que retrasarse una hora, gracias a la coordinación entre ayuntamiento, concejalía de Deportes y A Tota Canya.

Tras decretarse la alerta roja por altas temperaturas en la comarca de l'Horta, el consistorio junto a los organizadores decidieron tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los participantes sin poner el riesgo la celebración de la carrera. Sí que se suspendió la prueba infantil prevista por la mañana.

Así, los participantes de la carrera iniciaron el recorrido una hora más tarde, a las 21 horas, coincidiendo con el fin del aviso rojo, y de menos distancia, pasando de 8 km a 6,6 km. Para favorecer la hidratación y combatir el calor, los corredores contaron con un punto sanitario y avituallamiento de agua a mitad de recorrido, además de disfrutar de nebulizadores -vaporizadores de agua- en varios puntos del trazado Al acabar, los participantes pudieron refrescarse duchas habilitadas en el polideportivo municipal al finalizar.

Gran respuesta de la organización

La carrera contó con la participación del alcalde Emilio J. Belencoso y el concejal de Deportes, Adrian Arnau Felix, quienes entraron juntos en la meta, con un tiempo de 32 minutos. El alcalde de Almàssera, puso en valor la respuesta de la organización: "Ante una situación meteorológica excepcional, priorizamos siempre la salud y la seguridad de los participantes. Gracias a la profesionalidad de la concejalía de Deportes, de A Tota Canya y de todos los servicios de emergencia y voluntariado, pudimos mantener viva una cita que ya forma parte de la identidad deportiva de nuestro pueblo."

El regidor agradeció también la comprensión y el espíritu deportivo mostrado por los participantes, así como la labor de Protección Civil y de los equipos sanitarios desplegados durante toda la prueba.

Con esta edición, la Volta a Peu de Almàssera suma 44 años de historia como una de las citas deportivas más consolidadas del calendario popular del municipio.