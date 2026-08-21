Más de 2.200 niños y adolescentes disfrutan de los campamentos de verano de Quart de Poblet

Los campamentos de verano de Quart de Poblet han sido todo un éxito de participación y se han consolidado como uno de los principales recursos municipales de ocio educativo y conciliación familiar. Durante los meses de junio y julio, las áreas de Deportes e Infancia y Adolescencia han ofrecido una programación variada y adaptada a diferentes edades, en la que se han registrado más de 2.200 participaciones semanales a lo largo de todo el verano.

Las propuestas han combinado deporte, actividades educativas, talleres, salidas, juegos y experiencias de convivencia, favoreciendo el aprendizaje, la actividad física y el desarrollo personal en un entorno seguro y de calidad.

El Servicio Municipal de Deportes ha vuelto a reunir a cientos de participantes en sus tres programas estivales. La Escuela Deportiva del CEIP La Constitució ha contado con 90 participantes en la primera semana, alcanzando un máximo de 142 en la tercera y sumando 647 participaciones semanales durante toda la campaña.

Por su parte, el Summer Camp del CEIP María Moliner ha registrado una excelente acogida con 634 participaciones semanales, llegando a reunir 128 menores en su tercera semana. Además, el Campamento Deportivo para Adolescentes ha ofrecido una alternativa específica para jóvenes, con 45 participaciones distribuidas entre las dos semanas de programación.

En conjunto, los campamentos deportivos han superado las 1.300 participaciones semanales, una cifra que confirma la consolidación de esta oferta y la confianza que las familias depositan cada verano en la programación municipal.

La alcaldesa, Cristina Mora, en una visita a los jóvenes del Campus del centro juvenil Barranquet. / A. Q. P.

Ocio educativo para descubrir el mundo

Desde el área de Infancia y Adolescencia también se ha desarrollado una intensa programación estival dirigida a diferentes franjas de edad. Los Campamentos Urbanos de Sant Onofre y Molí d'Animeta han sumado 731 participantes, ofreciendo actividades para niños y niñas de entre 3 y 12 años. Bajo el hilo conductor de un viaje por diferentes países del mundo, cada semana las y los participantes han descubierto nuevas culturas a través de juegos, dinámicas de grupo, talleres y actividades creativas.

La programación se ha completado con propuestas como cuentacuentos, pintacaras, talleres de Lego, actividades medioambientales y tecnológicas, juegos gigantes, magia, fiestas de la espuma y salidas a la piscina, combinando diversión y aprendizaje.

La oferta municipal ha incluido asimismo Menuda Informàtica, una propuesta dirigida al alumnado de segundo de Primaria que ha registrado 57 menores. A través del montaje de robots, juegos y actividades adaptadas, los niños y niñas han dado sus primeros pasos en el mundo digital, complementando el aprendizaje con dinámicas grupales y actividades al aire libre.

Un verano pensado también para adolescentes

La programación para jóvenes se ha completado con el Campus d'Estiu per a Adolescents, organizado por la Federació de Cases de Joventut en los centros juveniles Cebollera y Barranquet. Con 110 participantes, el campus ha ofrecido una propuesta basada en el descubrimiento de diferentes culturas mediante talleres de cocina, personalización de camisetas y tote bags, actividades grupales y excursiones como paddle surf, escape room, playa, jumping park o piscina.

La elevada participación registrada reafirma el compromiso de Quart de Poblet con una oferta educativa y de ocio de calidad que fomenta hábitos saludables, la inclusión, la convivencia y la conciliación familiar durante el periodo estival.