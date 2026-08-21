Seguridad
Alcaldes exigen a la CHJ más inversión y coordinación en el barranco del Carraixet
La acumulación de vegetación y caña en el cauce, responsabilidad de la CHJ, aumenta el riesgo de incendios como el reciente declarado en la zona
El reciente incendio declarado en el barranco del Carraixet ha suscitado la reacción de los municipios de l’Horta Nord que se encuentran junto a su cauce y comparten esta cuenca. Aunque la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar y extinguir las llamas sin que se produjeran daños de consideración, el fuego ha vuelto a poner el foco sobre la reivindicación recurrente de los ayuntamientos de la la necesidad de mejorar la limpieza y el mantenimiento del cauce.
Los municipios trasladan con frecuencia estas demandas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable de la gestión del dominio público hidráulico, ante la preocupación por el estado de la vegetación y la acumulación de restos en algunos tramos del barranco, tanto por el peligro de incendio en verano como el de inundaciones en otoño.
Pulmón verde para Moncada
El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, señala que "queremos que el Carraixet sea un auténtico pulmón verde, un espacio natural que preserve la biodiversidad y que pueda ser disfrutado por la ciudadanía, pero para ello hay que cuidarlo, mantenerlo e invertir en su conservación". Gonzalvo apunta a la CHJ "que tiene que asumir su responsabilidad e invertir en la limpieza y el mantenimiento del barranco. No podemos permitir que se convierta en un vertedero ni que quede completamente ocupado por la caña, una especie invasora que favorece la acumulación de vegetación seca".
El primer edil remarca que el Carraixet es una "joya ambiental de l'Horta Nord y tenemos que preservarla". "Los incendios nos recuerdan, además, que la falta de mantenimiento tiene consecuencias: cuando hay una gran acumulación de caña y vegetación, el fuego puede propagarse con mucha más rapidez. Prevenir es también proteger nuestro patrimonio natural y la seguridad de nuestros municipios".
Más coordinación
El concejal de Medio Ambiente de Alfara del Patriarca, Joan Guanter, coincide con la necesidad de mantener el cauce en condiciones y apela a una mayor "coordinación". "La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene que asumir sus competencias y tener un papel activo en la coordinación de los municipios que bordean el barranco", matiza y explica que en Alfara del Patriarca, por ejemplo, "ya hemos hecho actuaciones de limpieza y retirada de caña en algunos tramos, incorporando también una malla geotextil para evitar el rebrote. Además, a través de los operarios de las subvenciones Emerge, hemos podido hacer trabajos de limpieza y mantenimiento del barranco".
"Los municipios tenemos voluntad y estamos haciendo nuestra parte, pero necesitamos más medios, más coordinación y, sobre todo, más inversión de la CHJ. El Carraixet es un espacio compartido y su gestión también tiene que ser compartida y coordinada", concluye.
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