El incendio en el barranco del Carraixet aviva las protestas de los municipios por su mantenimiento

Un incendio en el barranco del Carraixet que afectó a los términos de Carpesa y Bonrepòs i Mirambell ha encendido la llama de las reivindicaciones locales contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para la limpieza y el mantenimiento del cauce que recorre varios municipios de l’Horta Nord desde su nacimiento en Gátova, entre ellos Vinalesa, Moncada, Almàssera, Tavernes Blanques y Alboraia, además de Bonrepòs.

La alcaldesa de este último municipio, Raquel Ramiro, aseguró que lo primero que hizo fue enviar una fotografía al presidente de la CHJ, Miguel Polo, como muestra de la preocupación constante por lo que podría pasar. Tras solicitar una actuación urgente a la CHJ para dar respuesta a los daños ocasionados por el fuego, este jueves, Ramiro recibió respuesta respecto al estado de las vallas de madera quemadas a lo largo del barranco, que serán sustituidas por unas provisionales para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, se solicitarán las nuevas para su reposición definitiva.

La primera edil recibió la visita de Manuel Torán, director técnico de la Confederación, que se desplazó personalmente hasta la zona para comprobar sobre el terreno los daños y adoptar las medidas necesarias. "Después de un incendio como el de ayer, lo importante es actuar con rapidez, coordinación y responsabilidad para recuperar cuanto antes nuestro barranco y garantizar la seguridad de todos", señaló Ramiro.

Alboraia y Vinalesa

Pero este suceso no ha hecho más que avivar la llama de las reivindicaciones. El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, advierte de que "lo que estamos viendo son los retos del cambio climático al que administraciones, entidades y ciudadanía debemos hacer frente y adaptarnos: un clima extremadamente propenso a incendios”. “Nuestra petición constante de mantenimiento del Barranco del Carraixet siempre ha ido en esa línea científica: eliminar la vegetación invasora y "asear" la autóctona que contribuya al mantenimiento del ecosistema, no se deje hormigón seco que encienda aún más el cambio climático y que permita la convivencia entre seguridad, prevención y naturaleza", matiza.

La visita de Miguel Polo al barranco en Alboraia, junto al alcalde. / A. A.

El tramo del barranco a su paso por Vinalesa es el que está en mejores condiciones, como apunta su alcalde, Javier Puchol, después de que la CHJ eliminara unos árboles de grandes dimensiones, dentro de los trabajos ordinarios, puesto que no fueron solicitados por el consistorio. Puchol ha insistido en su “confianza en los técnicos de la CHJ” y la actuación de los servicios de emergencias durante las alertas rojas, como la del pasado miércoles, cuando los bomberos sofocaron el incendio en Bonrepòs con rapidez.

“Como autoridades locales tenemos que tratar de evitar desgracias personales”, puntualiza y explica que “llevamos un control aguas arriba a través de un grupo en el que estamos los alcaldes de los municipios de la cuenca del barranco, policías locales y protección civil”.

Otro de los peligros: las inundaciones

Y es que estas situaciones son las que han llevado a los municipios a remitir esta reivindicación constante al organismo de cuenca para el correcto mantenimiento del barranco, no solo por los incendios, sino también frente a fenómenos meteorológicos extremos, más habituales en estos últimos años.

Tras la dana del 29 de octubre de 2024, los cinco, excepto Moncada, hicieron un frente común para reclamar los trabajos necesarios para mejorar el barranco y reducir la masa de cañas con el fin de evitar una posible merma de la capacidad de desagüe. Las reivindicaciones se acompañaron de cerca de 2.000 firmas ciudadanas con el mismo fin.

El Ayuntamiento de Alboraia ha sido el más insistente, puesto que al ser el último antes de la desembocadura al mar, es el que sufriría las mayores consecuencias en caso de inundaciones. Por ello, a nivel particular, enviaba la misma solicitud periódicamente para la intervención de su tramo y prevenir posibles consecuencias de temporales.

La respuesta de la CHJ se materializó en la visita de su presidente, Miguel Polo, en febrero de 2025 a Alboraia y Alfara del Patriarca. Polo mandó un mensaje de tranquilidad a la población respecto a posibles inundaciones, señalando que ninguna vegetación ni ningún puente presente en el paraje a su paso por Alboraia puede provocar un tapón; al contrario, reduce la fuerza del agua a pesar de ser plantas invasoras. No obstante, no se trató el tema de los incendios.

Actuaciones en el cauce

El presidente anunció una actuación más allá de Vinalesa como único punto conflictivo detectado y la adecuación paisajística durante el recorrido.

Los trabajos de la CHJ en los Palmarets. / CHJ

También con respecto a posibles avenidas de agua, la CHJ acometió el año pasado la adecuación de la capacidad de desagüe de los encauzamientos Palmaret Alto y Palmaret Bajo, que confluyen en el barranco del Carraixet. Abarcó aproximadamente seis kilómetros de cauce: 3,8 km en el Palmaret Alto, a su paso por los términos municipales de Valencia (Massarrojos), Moncada y Alfara del Patriarca; y 2,3 km en el Palmaret Bajo, discurriendo por las pedanías de Borbotó y Carpesa del municipio de València, así como por Alfara del Patriarca y Tavernes Blanques.

Los trabajos consistieron en la retirada de arrastres y vegetación obstructiva en el cauce y sus márgenes; la tala del arbolado que dificulta el flujo del agua; la reparación de accesos deteriorados y la sustitución o reposición de ciertos elementos de seguridad como señalización, barreras metálicas y talanqueras; así como en el control de la vegetación oclusiva.