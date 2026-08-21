‘A la Lluna de Torrent’ llena de magia, cine y rumba el cuarto fin de semana de agosto

La tercera edición de ‘A la Lluna de Torrent’ continúa este viernes 21 y sábado 22 de agosto con su cuarto fin de semana de programación y seis nuevas propuestas de magia, variedades, música y cine al aire libre distribuidas por cuatro espacios de la ciudad.

La plaza de América, la plaza de la Iglesia, el área recreativa de El Pantano y la plaza de la Unión Musical se convertirán en escenarios culturales para recibir los espectáculos de Achús 2.0, Alicia Casañ, Alfonso Bravo y El Poleo, además de dos nuevas sesiones de ‘Cinema a la Lluna’ con las películas ‘El 47’ y ‘Buffalo Kids’.

La programación ha sido diseñada y coordinada de manera transversal por las concejalías de Cultura, Juventud, Dona, Participación Ciudadana, Servicios Sociales y Fiestas, con propuestas dirigidas a públicos y generaciones diferentes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha animado a vecinos y visitantes a seguir participando en una programación que mantiene viva la actividad cultural de la ciudad durante agosto: “Llegamos al cuarto fin de semana de ‘A la Lluna de Torrent’ con seis propuestas muy diferentes que combinan magia, humor, espectáculo, música y cine. Volvemos a pensar en todas las generaciones y a llevar la cultura directamente a las plazas, los barrios y las urbanizaciones”.

La programación del viernes 21. / A. T.

“La magnífica respuesta del público durante las primeras semanas confirma que esta programación se ha consolidado como una cita esperada del verano. Queremos seguir ofreciendo espacios para encontrarnos, disfrutar juntos y compartir las noches de agosto”, ha añadido Folgado.

Achús 2.0 abre el viernes a golpe de carcajada

La programación comenzará el viernes 21 de agosto, a las 19:30 horas, en la plaza de América, con el espectáculo familiar ofrecido por Acús 2.0. Una actuación que combinará diversión e interacción con los espectadores. Su propuesta familiar está pensada para públicos de todas las edades y convierte a los asistentes en parte activa de un espectáculo en el que el humor acompaña a cada sorpresa.

Alicia Casañ lleva su espectáculo de variedades a la plaza de América

La actividad continuará a las 22:30 horas en el mismo emplazamiento con El show de Alicia Casañ, una propuesta escénica que combinará música, canción española, variedades y entretenimiento. La artista valenciana cuenta con experiencia en espectáculos musicales y de variedades, con un repertorio vinculado a la canción popular, la copla y el flamenco. Su actuación estará marcada por la cercanía, la presencia escénica y la complicidad con el público.

‘El 47’, cine y memoria de la lucha vecinal

Paralelamente, a las 22:30 horas, la plaza de la Iglesia se transformará en una sala cinematográfica bajo las estrellas con la proyección de ‘El 47’, dentro del ciclo ‘Cinema a la Lluna’. La sesión tendrá aforo limitado.

Dirigida por Marcel Barrena y protagonizada por Eduard Fernández, la película recrea la historia real de Manolo Vital, un conductor que en 1978 tomó un autobús de la línea 47 para demostrar que el transporte público sí podía subir hasta el barrio barcelonés de Torre Baró. Su acción se convirtió en un símbolo de la lucha vecinal, la dignidad de los barrios obreros y la capacidad de la ciudadanía para impulsar cambios mediante la movilización pacífica.

El cartel del sábado 22 de agosto. / A. T.

La producción, que cuenta también con Clara Segura, Zoe Bonafonte y Salva Reina en el reparto, fue reconocida con cinco premios Goya, incluido el de mejor película compartido.

Alfonso Bravo lleva su magia cómica a El Pantano

El sábado 22 de agosto, la programación se trasladará al área recreativa de El Pantano, donde a las 19:30 horas actuará el mago valenciano Alfonso Bravo. Bravo comenzó a practicar magia desde muy joven y acumula más de quince años sobre los escenarios. Su espectáculo reúne algunos de sus mejores juegos de ilusionismo y combina sorpresa, humor, participación y momentos emotivos, con una propuesta diseñada para cautivar a niños y adultos.

El entorno natural de El Pantano volverá así a convertirse en un escenario cultural abierto para las familias, reforzando uno de los principales objetivos de ‘A la Lluna de Torrent’: llevar las actividades municipales también a las urbanizaciones y zonas alejadas del centro.

‘Buffalo Kids’, una aventura sobre la amistad y la búsqueda de un hogar

A las 22:30 horas, la plaza de la Unión Musical acogerá una nueva sesión de ‘Cinema a la Lluna’ con la proyección de ‘Buffalo Kids’, una producción española de animación dirigida por Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha ‘Galo’.

La película sigue a Tom y Mary, dos hermanos huérfanos que llegan a Nueva York a finales del siglo XIX y se embarcan como polizones en un tren que atraviesa el Salvaje Oeste. Durante el viaje conocerán a Nick, un nuevo amigo con el que afrontarán peligros, encontrarán aliados inesperados y vivirán una aventura marcada por la amistad, la inclusión y la búsqueda de un hogar.

La cinta está calificada como apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia, lo que la convierte en una propuesta especialmente indicada para disfrutar en familia.

El Poleo cierra la jornada con rumba pop

La programación concluirá a las 23:00 horas en el área recreativa de El Pantano con la actuación de El Poleo, que llevará al escenario una propuesta de rumba pop. El concierto ofrecerá un repertorio rítmico, alegre y pensado para cantar y bailar, poniendo el broche musical a una jornada que comenzará con la magia de Alfonso Bravo y terminará con un ambiente festivo bajo la luna.

La alcaldesa ha concluido invitando a la participación: “Este fin de semana volveremos a demostrar que cada rincón de Torrent puede convertirse en un escenario cultural. Animamos a las familias, jóvenes, mayores y visitantes a acercarse a la plaza de América, la plaza de la Iglesia, El Pantano y la plaza de la Unión Musical para disfrutar de seis propuestas cercanas, variadas y pensadas para compartir”.