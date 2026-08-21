Paterna estrenará protecciones de madera en una Cordà blindada con 25 agentes de Policía Local y 40 de Protección Civil

Paterna se prepara para vivir su mayor acontecimiento del año. La Cordà, Bien de Interés Cultural Inmaterial, se celebra el próximo domingo de agosto y este año lo hace con una gran novedad en cuanto a los sistemas de protección.

En este 2026, el Ayuntamiento de Paterna va a estrenar un proyecto piloto para sustituir en determinados inmuebles las estructuras tradicionales metálicas por paneles de madera , un sistema que permite proteger también balcones y otros puntos de las fachadas, y que cuenta con beneficios, sobre todo en lo que se refiere a la rapidez en su montaje.

Estas estructuras han sido visitadas este viernes por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el subdelegado de Gobierno, José Rodríguez Jurado, después de celebrar la Junta de Seguridad Local. Un despliegue operativo sin parangón destinado a blindar la que es, por derecho propio, el referente internacional de la cultura del fuego.

Bajo la premisa de alcanzar una "seguridad total" en un evento que gestiona la combustión de una tonelada de pólvora, las instituciones han coordinado un plan integral que garantiza que la pasión por el fuego transcurra bajo un control técnico y policial absoluto.

Despliegue de efectivos

La piedra angular de este operativo reside en la "magnífica coordinación" entre los distintos cuerpos de seguridad, un esfuerzo conjunto que el Ayuntamiento y la subdelegación del Gobierno han destacado como el motor del éxito de la jornada. En total, velará por la seguridad de tiradores y asistentes 25 agentes fijos de la Policía Local, posicionados estratégicamente en la Calle Mayor, apoyados por 4 patrullas itinerantes que supervisarán el perímetro y los accesos. Junto a ellos un despliegue de 40 miembros, apoyados por la Policía Nacional.

Presentación del cartel de la Cordà. / L-EMV

Paterna también ha perfeccionado una "protocolarización" del servicio médico , que cuenta con un hospital de campaña con capacidad de respuesta quirúrgica y estabilización inmediata, una posta sanitaria estratégica situada en la zona de Claudá y una flota de ambulancias distribuidas de forma perimetral para asegurar rutas de evacuación despejadas hacia centros hospitalarios.

El elemento diferenciador de este año es el perfeccionamiento del protocolo de extracción. "Los agentes de seguridad situados en el interior de la propia Cordà, en contacto directo con el fuego, actúan como el primer eslabón asistencial. Su misión es detectar y evacuar heridos desde el epicentro de la pólvora hacia las zonas sanitarias en segundos, una maniobra de alta precisión que minimiza las consecuencias de cualquier accidente", señala el Jefe dela Policía Local.

Innovaciones Tecnológicas y Adaptación Normativa

Por su parte, el alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha recordado que también Paterna se debe adaptar a los cambios climáticos que se está viviendo este verano, desde calor extremo a tormentas, y por eso el tirador cuenta con brazaletes luminosos"., que emiten alertas visuales para avisar a compañeros y servicios de emergencia de forma inmediata, focos antiniebla y bengalas azules, para la suspensión inmediata del evento y el inicio de los protocolos de evacuación, garantizando que el mensaje llegue a todos los participantes a pesar del humo denso. El dispositivo está diseñado para garantizar la evacuación completa de la Calle Mayor en un tiempo récord de menos de 10 minutos", apunta.

Presentación del cartel

Este viernes también se ha presentado el cartel de fiestas, que aúna todos los símbolos de la Cordà, el fuego y los cohetes, ya que la tipología de las letras está realizado con el papel que se usa para los "coets", tal y como ha explicado la concejal de Fiestas, Isabel Segura.