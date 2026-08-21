Torrent mejora su capacidad de respuesta ante emergencias con dos nuevos vehículos municipales

El Ayuntamiento de Torrent ha adquirido dos nuevos vehículos destinados a reforzar los servicios municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se trata de una furgoneta de nueve plazas para la Brigada de Obras y Servicios y de un vehículo todoterreno híbrido con etiqueta ECO para la Agrupación Local de Protección Civil, equipado además con un desfibrilador.

La adquisición de ambos vehículos responde tanto a las necesidades ordinarias de los servicios municipales como a las lecciones aprendidas durante la dana del 29 de octubre de 2024, cuando quedó patente la importancia de disponer de medios de transporte con mayor capacidad para atender a la población en situaciones de emergencia, evacuaciones y actuaciones sobre el terreno.

Una furgoneta de nueve plazas para la Brigada de Obras y Servicios

La Brigada de Obras y Servicios cuenta ya con una nueva furgoneta de nueve plazas que permitirá mejorar el transporte de los trabajadores municipales de oficios por todo el término municipal de Torrent. La elección de un vehículo con nueve plazas responde también a una necesidad detectada durante la dana. Hasta ahora, la brigada disponía principalmente de vehículos de cinco o menos plazas, una capacidad que resultó insuficiente en determinadas situaciones en las que fue necesario trasladar a personas.

La furgoneta de la brigada de Obras. / A. T.

Con el nuevo vehículo, el Ayuntamiento dispondrá de una herramienta con mayor capacidad para colaborar en posibles evacuaciones y desplazamientos de vecinos ante situaciones de emergencia, contribuyendo a que el consistorio esté mejor preparado para proteger y atender a la población.

Además, la furgoneta permitirá trasladar a trabajadores temporales incorporados a los servicios municipales, como los contratados durante los meses de verano a través del SEPE, facilitando la organización y movilidad de estos equipos.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “estas dos adquisiciones son una inversión en los servicios públicos y, sobre todo, en la capacidad de respuesta de Torrent ante cualquier emergencia”. Según la alcaldesa, “la dana nos enseñó que tenemos que estar preparados para situaciones que requieren una respuesta rápida y contar con vehículos adecuados puede marcar una diferencia muy importante cuando hay que atender o evacuar a vecinos”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “la adquisición de esta furgoneta responde a una necesidad real de la Brigada de Obras y Servicios, tanto para su trabajo diario como para situaciones extraordinarias”. Gozalvo ha explicado que “disponer de nueve plazas permite transportar a los equipos municipales con mayor facilidad y, al mismo tiempo, contar con un recurso que puede ser especialmente útil ante una evacuación o cualquier emergencia que requiera desplazar a un número mayor de personas”.

Un todoterreno híbrido y con desfibrilador para Protección Civil

El segundo vehículo adquirido por el Ayuntamiento está destinado a la Agrupación Local de Protección Civil de Torrent. Se trata de un vehículo tipo HEV todoterreno, con tecnología híbrida gasolina/eléctrica y etiqueta ECO fabricado en Valencia, que permitirá a los voluntarios disponer de un medio más preparado para desplazarse por todo tipo de terrenos y atender emergencias.

El todoterreno de Protección Civil. / A. T.

El vehículo está equipado con un desfibrilador, reforzando así la capacidad de actuación de Protección Civil ante posibles emergencias sanitarias durante sus intervenciones.

La nueva incorporación supone una ampliación de la flota disponible para la jefatura y los voluntarios de Protección Civil, una agrupación que tuvo un papel especialmente destacado durante la dana. Los voluntarios participaron en la evacuación de vecinos de diferentes urbanizaciones y zonas diseminadas de Torrent, además de colaborar posteriormente en el reparto de suministros básicos y en numerosas actuaciones de apoyo a la población afectada.

La labor de la agrupación se extendió también más allá del término municipal, con una importante participación en actuaciones de emergencia y ayuda en distintos puntos de la comarca de l’Horta Sud.

La concejala de Movilidad y Protección Civil, Adelina González, ha puesto en valor el trabajo de los voluntarios y ha asegurado que “Protección Civil necesita disponer de medios adecuados para poder desarrollar su labor con las máximas garantías”. González ha subrayado que “durante la dana nuestros voluntarios estuvieron allí donde se les necesitaba, evacuando vecinos, repartiendo suministros y ayudando a muchas personas, y después continuaron trabajando durante semanas y meses”.

“Este nuevo todoterreno, con tecnología híbrida, etiqueta ECO y equipado con desfibrilador, permitirá ampliar las capacidades de la agrupación y ofrecer una respuesta todavía más rápida y eficaz cuando sea necesario”, ha añadido.

Más medios para estar preparados

Con estas dos adquisiciones, el Ayuntamiento de Torrent continúa reforzando los recursos materiales de los servicios municipales y de emergencia, con vehículos adaptados a las necesidades específicas de cada área.

La alcaldesa ha incidido en que “invertir en medios municipales no es únicamente mejorar el día a día, sino también prepararnos para circunstancias extraordinarias”. “Esperamos no tener que volver a vivir una emergencia como la dana, pero nuestra obligación es aprender de lo ocurrido y dotar al Ayuntamiento de los recursos necesarios para responder mejor si vuelve a producirse una situación de estas características”, ha concluido Folgado.

Ambos vehículos han sido adquiridos dentro de la estrategia del Ayuntamiento de continuar destinando recursos a mejorar los servicios públicos, ampliar los medios disponibles y reforzar la capacidad de respuesta de Torrent ante futuras emergencias.