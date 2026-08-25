Alaquàs movilizará 135 agentes y refuerzos de vigilantes para blindar la seguridad en sus Fiestas Mayores

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, ha reunido este martes la Junta Local de Seguridad con el objetivo de coordinar las actuaciones especiales previstas durante las Fiestas Mayores y reforzar la colaboración y el intercambio de información entre los diferentes cuerpos y administraciones con competencias en materia de seguridad.

En concreto, el operativo policial de seguridad, entre turnos y refuerzos, abarca a un total de 135 efectivos, mientras que los actos mayoritarios de los conciertos, que se celebran en el recinto ferial de El Terç con control de aforo, contarán con un refuerzo de vigilantes y auxiliares de seguridad con una media de nueve personas por espectáculo.

Asimismo la Policía Nacional incrementará su presencia respecto a len el operativo de refuerzo, según ha especificado el alcalde. Los conciertos y actuaciones más concurridas serán los días del correfoc y macrodiscomóvil, de las orquestas Montecarlo y Panorama, así como en el festival de DJ's.

La reunión ha contado con la participación del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, el comisario de la Policía Local de Alaquàs, Antonio Carrasco, y miembros de la Policía Local, Policía Nacional y Policía Autonómica.

Revisado protocolos

Durante el encuentro se han revisado los protocolos y dispositivos previstos para los diferentes actos, con especial atención a la coordinación operativa y a la respuesta ante cualquier incidencia.

Además, se ha renovado el protocolo de coordinación en materia de violencia de género entre la Policía Local de Alaquàs y la Policía Nacional.

Por otro lado, Saura también ha reunido al Comité Especial de Coordinación de Emergencias del Plan de Actuación Municipal (Cecopal) para revisar las medidas preventivas y de coordinación ante posibles situaciones de emergencia provocadas por fuertes precipitaciones, tormentas, viento o avenidas de agua.

Revisión del alcantarillado y los cunetones

Durante la reunión se ha trabajado en el protocolo de activación de los diferentes departamentos municipales que forman parte del Cecopal, con el fin de garantizar una "respuesta rápida y coordinada", han concretado desde el consistorio.

Asimismo, se ha revisado el estado del alcantarillado y los cunetones del municipio como parte de las actuaciones preventivas ante posibles episodios de fuertes lluvias.

Con estas actuaciones, el ayuntamiento "refuerza la coordinación" entre los servicios municipales, los cuerpos de seguridad y las diferentes administraciones para garantizar "unas Fiestas Mayores seguras y estar preparados ante cualquier posible situación de emergencia", han concluido desde el consistorio.