Quart de Poblet presenta un cartel de primer nivel para sus fiestas con Delaossa, Miguel Campello y la Orquesta Panorama

Quart de Poblet se prepara para vivir sus Fiestas Mayores, Patronales, Populares y de Moros y Cristianos, que se desarrollarán del 4 al 13 de septiembre con un amplio programa de actividades que volverá a llenar las calles del municipio de tradición, cultura, música, pólvora y participación.

El programa diseñado por el Ayuntamiento, en colaboración con las distintas entidades festivas, asociaciones y colectivos del municipio, apuesta por unas fiestas para todas las edades, en las que conviven los actos de carácter tradicional y religioso con propuestas culturales, espectáculos, actividades infantiles y juveniles, gastronomía y una amplia programación musical.

Conciertos, cultura y pólvora

La Gran Cabalgata de disfraces, el viernes 4 de septiembre, dará el pistoletazo de salida a las fiestas a partir de las 19.00 horas, con carrozas, música, bailes y la participación de distintas entidades locales. A continuación, las 21 salvas anunciarán oficialmente el inicio de las fiestas y la jornada concluirá con el concierto de Winpino y Delaossa en el aparcamiento del Roll de les Eres.

La Cabalgata de disfraces en Quart de Poblet. / A.Q.P.

La gastronomía y la cultura tendrán también un papel protagonista el sábado 5, con la celebración del tradicional Menja’t Quart 2026, una ruta gastronómica por bares y asociaciones del municipio, y la inauguración de la exposición del 55º Concurso de Artes Plásticas del Festival Q-ART, con modalidades de pintura, escultura y grabado. La jornada continuará con la tradicional Passejà en honor a Sant Onofre y el concierto de Va de Rumba y de Miguel Campello.

El domingo 6 llegará uno de los días con mayor variedad de propuestas. La mañana estará protagonizada por Holi Quart y la Festa de l’Aigua, mientras que por la tarde se celebrará la gran mascletá a cargo de la pirotécnia Peñarroja y el espectáculo infantil SÒ. La jornada tendrá uno de sus momentos centrales con la Solemne Processó de Sant Onofre, seguida del espectacular Correfoc “The Purge”, a cargo de la Colla Dimonis de Mislata. La noche finalizará con la actuación de Space Elephants.

Celebración de la Holi Quart 2025. / A.Q.P.

El lunes 7 estará dedicado a la Mare de Déu de la Llum, con la tradicional despertà y 21 salvas, mascletà, espectáculo infantil, la solemne procesión acompañada por la Banda de Música L’Amistat y el espectáculo Flamenco Oh!, de la compañía Yllana.

El martes 8, los actos en honor al Santíssim Crist dels Afligits volverán a combinar tradición y emoción con las 21 salvas, el acto de exaltación y la representación de la Carxofa, en la que participarán la Orquestra de l’AM L’Amistat, l’Orfeó Veus Juntes y l’Escola Coral. La jornada incluirá también mascletà, procesión, el espectáculo infantil Nautilus y Violinísticas.

Acto de representación de la Carxofa. / A.Q.

El miércoles 9, dedicado a la Mare de Déu de la Bona Mort, contará con mascletà, procesión y una programación especialmente pensada para diferentes generaciones. Entre las propuestas destaca Quart de Nit en Festes!, una tarde de ocio alternativo y libre de alcohol dirigida a adolescentes de 12 a 17 años, con videojuegos, realidad virtual, simuladores y un Escape Room de Harry Potter. Por la noche, el público podrá disfrutar del espectáculo de magia de Mago Yunke.

Moros y Cristianos

A partir del jueves 10, las fiestas entrarán en su tramo dedicado a los Moros y Cristianos, una de las grandes señas de identidad de las celebraciones de Quart de Poblet. El Pregón, acompañado de 21 salvas y un castillo de fuegos artificiales, iniciará esta parte de la programación. La jornada continuará con el Concert Jove, protagonizado por Naina y Sanguijuelas del Guadiana, y la tradicional Nit de Xarangues.

El viernes 11 se celebrará la Fiesta de les Paellas 2026, mientras que por la al atardecer tendrá lugar uno de los actos más esperados de las fiestas de Moros y Cristianos: el Alardo, la Estafeta, la Ambaixada Mora i la Batalla, en la que las tropas musulmanas tomarán el castillo de la vila tras el fracaso de la embajada. La jornada se completará con la inauguración del Mercado Medieval y una sesión musical de Remember Víctor Pérez.

El sábado 12, la “Entrà” Mora i Cristiana recorrerá las calles de Quart de Poblet hasta el Castell, en uno de los grandes momentos de las fiestas, antes de dar paso a la actuación de la Orquesta Panorama.

Las fiestas concluirán el domingo 13 con una desfilada infantil, que contará con la participación de bandas de música juveniles de Quart de Poblet, y con el Alardo, la Aliança Pirata y la Batalla del Pla de Quart, que pondrán el broche final a la programación de Moros y Cristianos.

"Parte de nuesta identidad"

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, destaca que "las fiestas forman parte de nuestra identidad, y son una responsabilidad que debemos cuidar, proteger y hacer crecer". Mora ha señalado que el programa "recoge la esencia de unas fiestas construidas entre todos y todas”, y ha agradecido “el trabajo imprescindible de las clavarías, de la Asociación de Moros y Cristianos, de las entidades culturales, deportivas y juveniles, de todos los colectivos, del personal municipal y de todas las personas voluntarias por su dedicación y compromiso que hacen posible que Quart de Poblet vuelva a salir a la calle para celebrar”.

"Las fiestas son una expresión de lo que somos. De un pueblo que sabe organizarse, que sabe colaborar, que valora sus tradiciones y que cree en la fuerza de la comunidad", destaca Cristina Mora.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet anima a la ciudadanía a participar activamente en una programación que vuelve a poner en el centro la música, la cultura, la participación y la convivencia, con propuestas que mantienen viva la tradición como parte fundamental de la identidad del municipio.