La Generalitat derribará dos puentes en Beniparrell y ampliará el barranco para evitar que se inunde el polígono

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, visita este miércoles las obras delante del puente Vereda en Beniparrell, que será derribado después de que originara un colapso que facilitó la inundación del polígono Vereda Sur en 2020 y la dana de octubre de 2024.

La Generalitat Valenciana ejecutará una obra de encauzamiento en el municipio de Beniparrell con una inversión de 17 millones de euros, financiada mediante préstamos, según ha explicado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

La intervención se centrará en un tramo de casi 3,5 kilómetros para prevenir futuros desbordamientos como los sufridos durante la pasada dana, cuando el agua alcanzó los 3,5 metros de altura en el polígono industrial Vereda Sur y también las de 2020 tras unas lluvias torrenciales que dejaron aislada al área industrial durante toda la noche.

Treinta meses de obras

Las obras, con un plazo de ejecución de 30 meses, permitirán eliminar dos puentes que actuaron como tapón y barrera física durante las riadas. Sobre todo el Vereda, que pasará de cinco a tres vamos para favorecer la circulación del flujo de agua.

El puente de Beniparrell que se derribará. / Pilar Olaya

"Esta actuación de una envergadura gigante para el gobierno valenciano va a suponer la supresión, la eliminación de aquellos puentes que hicieron barrera durante la dana por dos motivos: primero, porque no tenían la anchura y la capacidad suficiente en esta época de lluvias torrenciales; y segundo, por la falta de mantenimiento y de acondicionamiento de nuestros cauces de barrancos y ríos, que no tienen la capacidad suficiente para dar salida al agua", afirma el conseller.

Plan de obras

Esta actuación en Beniparrell se enmarca en un plan autonómico más amplio que contempla más de 45 millones de euros distribuidos en 41 intervenciones a lo largo de 28 municipios afectados.

Impacto directo para 6.000 trabajadores

La obra de Beniparrell se sitúa como la principal del proyecto por su impacto directo en la seguridad de más de 2.000 residentes, 6.000 trabajadores y 528 empresas del área industrial.