Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido puertoPatrullas Malva-rosaPuçolAlerta amarillaFallecidos por calorRadiografía del monteUn beso y una flor Nino Bravo
instagramlinkedin

Reconstrucción tras la dana

La Generalitat derribará dos puentes en Beniparrell y ampliará el barranco para evitar que se inunde el polígono

La Generalitat ampliará 1.230 metros el cauce para evitar una nueva inundación en el polígono Vereda Sur, donde el agua alcanzó 3,5 metros de altura

Generalitat derribará dos puentes del barranco de Picassent para evitar la inundación del polígono de Beniparrell

Generalitat derribará dos puentes del barranco de Picassent para evitar la inundación del polígono de Beniparrell

Pilar Olaya

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Olaya

Pilar Olaya

Beniparrell

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, visita este miércoles las obras delante del puente Vereda en Beniparrell, que será derribado después de que originara un colapso que facilitó la inundación del polígono Vereda Sur en 2020 y la dana de octubre de 2024.

La Generalitat Valenciana ejecutará una obra de encauzamiento en el municipio de Beniparrell con una inversión de 17 millones de euros, financiada mediante préstamos, según ha explicado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

La intervención se centrará en un tramo de casi 3,5 kilómetros para prevenir futuros desbordamientos como los sufridos durante la pasada dana, cuando el agua alcanzó los 3,5 metros de altura en el polígono industrial Vereda Sur y también las de 2020 tras unas lluvias torrenciales que dejaron aislada al área industrial durante toda la noche.

Treinta meses de obras

Las obras, con un plazo de ejecución de 30 meses, permitirán eliminar dos puentes que actuaron como tapón y barrera física durante las riadas. Sobre todo el Vereda, que pasará de cinco a tres vamos para favorecer la circulación del flujo de agua.

El puente de Beniparrell que se derribará.

El puente de Beniparrell que se derribará. / Pilar Olaya

"Esta actuación de una envergadura gigante para el gobierno valenciano va a suponer la supresión, la eliminación de aquellos puentes que hicieron barrera durante la dana por dos motivos: primero, porque no tenían la anchura y la capacidad suficiente en esta época de lluvias torrenciales; y segundo, por la falta de mantenimiento y de acondicionamiento de nuestros cauces de barrancos y ríos, que no tienen la capacidad suficiente para dar salida al agua", afirma el conseller.

Plan de obras

Esta actuación en Beniparrell se enmarca en un plan autonómico más amplio que contempla más de 45 millones de euros distribuidos en 41 intervenciones a lo largo de 28 municipios afectados.

Noticias relacionadas y más

Impacto directo para 6.000 trabajadores

La obra de Beniparrell se sitúa como la principal del proyecto por su impacto directo en la seguridad de más de 2.000 residentes, 6.000 trabajadores y 528 empresas del área industrial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clima: preparados para lo que viene
  2. «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
  3. De las olas de calor y el riesgo de incendios a una posible dana: el cambio del verano al otoño en la C. Valenciana
  4. El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado premia con 12.000 € cada uno a una veintena de clientes de la Campaneta d'Or de Gandia
  5. Muere un trabajador del puerto de València tras sufrir una caída mientras realizaba labores de mantenimiento
  6. Aparece el cadáver de una mujer flotando en la playa de Puçol
  7. El examen de comisarios de la Policía Local de València bajo sospecha ya fue anulado por el TSJ por falta de garantías
  8. El miedo de vivir al otro lado de la N-332 en Xeraco: «Vi morir a mi padre atropellado, pero no veré una solución»

Así será la obra de 17 millones para evitar nuevas inundaciones en el polígono de Beniparrell

Así será la obra de 17 millones para evitar nuevas inundaciones en el polígono de Beniparrell

Generalitat derribará dos puentes del barranco de Picassent para evitar la inundación del polígono de Beniparrell

Generalitat derribará dos puentes del barranco de Picassent para evitar la inundación del polígono de Beniparrell

Nostrum Mare Camerata ofrecerá el 13 de septiembre un concierto benéfico en el Palau de la Música de València

Nostrum Mare Camerata ofrecerá el 13 de septiembre un concierto benéfico en el Palau de la Música de València

El joven accidentado en el Castillo de fiestas de Ontinyent estaba grabando vídeos para redes sociales

El joven accidentado en el Castillo de fiestas de Ontinyent estaba grabando vídeos para redes sociales

Así es la 'piel' más cerámica del Valencia Basket para la temporada 2026-27

Así es la 'piel' más cerámica del Valencia Basket para la temporada 2026-27

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 14.470 millones de euros

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 14.470 millones de euros

Este es el muelle de Sagunt que se acerca a los 100 millones de euros de inversión

Este es el muelle de Sagunt que se acerca a los 100 millones de euros de inversión

Medusa fija su próxima edición en Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027

Medusa fija su próxima edición en Cullera del 12 al 16 de agosto de 2027
Tracking Pixel Contents