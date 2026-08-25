Moncada acogerá el 19 de septiembre un Encuentro de Música Tradicional
La jornada reunirá cinco grupos de dolçaina y percusión y contará con un pasacalle, un concurso, una mesa redonda y una exposición de luthiers.
Moncada acogerá el próximo sábado 19 de septiembre un Encuentro de Música Tradicional, una jornada dedicada a la música de raíz valenciana y, especialmente, a la dolçaina y la percusión. La iniciativa, impulsada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Moncada con la participación de la Colla del Centro Artístico Musical de Moncada (CAMM), reunirá cinco formaciones de Tabal y dolçaina: Va de Bo de Quart de Poblet, La Brama de Bonrepòs i Mirambell, Honorats d’Alfafar, Camp de Túria de Benaguasi i la Colla de la CAMMl. La jornada empezará a las 9.30 horas con la concentración en la puerta del Ayuntamiento, seguida de un pasacalle a las 10 horas y, a partir de las 10.30 horas, un concurso de grupos de dolçaina y percusión en el C.C. Blasco Ibáñez.
La programación continuará a las 12 horas con una mesa redonda con Xavier Richart, Eduard Navarro y Pau Llorca, tres músicos de referencia en el ámbito de la música tradicional valenciana. Durante la jornada también se podrá visitar una exposición de luthiers, dedicada a los instrumentos y al oficio tradicional de su construcción. El encuentro finalizará con una comida a las 14.30 horas para las personas participantes, en una jornada que combina música, divulgación y convivencia entre las distintas agrupaciones.
El alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, ha destacado que "la música tradicional es una parte fundamental de nuestra cultura y de nuestra identidad como pueblo, y desde el Ayuntamiento queremos contribuir a mantenerla viva y darle espacios para que siga creciendo". En este sentido, ha señalado que “este encuentro es una oportunidad para reunir en Montcada colles de diferentes municipios, compartir nuestra música y hacer que la ciudadanía pueda disfrutar de una manifestación cultural tan nuestra como la dulzaina y el tabal”.
Por su parte, la concejala de Cultura, Anna Gascó, ha destacado "el trabajo que realizan los grupos y las escuelas de música para transmitir estos instrumentos y esta tradición a las nuevas generaciones". "Queremos que la música tradicional esté presente en la vida cultural de Moncada y que la ciudadanía pueda disfrutarla, conocerla y descubrir también todo lo que hay detrás de instrumentos como la dolçaina y el tabal", ha explicado. Gascó ha animado a la ciudadanía a participar en una jornada "pensada para disfrutar de la música, pero también para compartir y poner en valor una parte esencial de nuestra identidad y del patrimonio cultural valenciano".
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