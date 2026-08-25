Fiestas
Un multitudinario desfile de Moros y Cristianos y un Parlamento Infantil demuestran el talento y el arraigo festivo de los niños y niñas de Paterna
La Federación de Intercomparsas organiza la recreación de la entrega de llaves de la ciudad, subrayando el relevo generacional de las celebraciones
Centenares de niños y niñas de Paterna participaron este lunes en el desfile y en el Parlamento infantil de Moros y Cristianos, una muestra del profundo arraigo de unas tradiciones que forman parte esencial de la identidad del pueblo paternero y que se transmiten de generación en generación a través del entorno familiar.
El lunes por la tarde, las calles de Paterna se llenaron de historia viva en una jornada en la que padres, madres, hijos e hijas compartieron el legado festero que constituye uno de los pilares de la trilogía “Foc, Festa i Fe”, seña de identidad de la ciudad.
Uno de los momentos centrales fue el desfile infantil, acompañado de la recreación simbólica de la entrega de llaves de la ciudad a Jaume I, un acto organizado por la Federación de Intercomparsas.
Esta representación, adaptada al público infantil, subraya el relevo generacional que sostiene estas celebraciones y garantiza su continuidad, gracias a una gran cantera que asegura el futuro de unas fiestas con más de medio siglo de historia, declaradas el pasado año de Interés Turístico Autonómico por su relevancia cultural.
AGENDA FIESTAS PATERNA ESTE MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
19:30 h Recogida de cohetes para el pasacalle infantil
Lugar: Colegio Clara Campoamor
19:30 h Animación infantil
Lugar: Parque Alborgi
21:00 h PASACALLE INFANTIL DE COHETES DE LUJO
22:00 h: FET A PATERNA: XAFARNAT Y GATZARA
Lugar: Cova Gran
21:30 h. “Sopar de Germanor” de Intercomparsas organizado por las Capitanías Entrantes.
Lugar: Parking NARANJOS
23:00 h. Concurso de disfraces intercomparsas
23:59 h. Orquesta en directo: MONTECARLO, por Ayuntamiento
Lugar: Parking NARANJOS
23:00 h CORDA QUERUBÍ colabora Interpenyes
Lugar: Cohetódromo
00:00 h CORDÀ INFANTIL colabora Interpenyes
Lugar: Cohetódromo.
01:00 h CORDÀ JUVENIL Organiza Consejo Sectorial de la Cordà
Lugar: Cohetódromo
02:00 h CORDÀ JUVENIL Organiza Consejo Sectorial de la Cordà
Lugar: Cohetódromo
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