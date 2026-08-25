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Fiestas

Un multitudinario desfile de Moros y Cristianos y un Parlamento Infantil demuestran el talento y el arraigo festivo de los niños y niñas de Paterna

La Federación de Intercomparsas organiza la recreación de la entrega de llaves de la ciudad, subrayando el relevo generacional de las celebraciones

Desfile del desfile infantil de Moros y Cristianos celebrado en Paterna.

Desfile del desfile infantil de Moros y Cristianos celebrado en Paterna. / A. P.

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Redacción Levante-EMV

Paterna

Centenares de niños y niñas de Paterna participaron este lunes en el desfile y en el Parlamento infantil de Moros y Cristianos, una muestra del profundo arraigo de unas tradiciones que forman parte esencial de la identidad del pueblo paternero y que se transmiten de generación en generación a través del entorno familiar.

El lunes por la tarde, las calles de Paterna se llenaron de historia viva en una jornada en la que padres, madres, hijos e hijas compartieron el legado festero que constituye uno de los pilares de la trilogía “Foc, Festa i Fe”, seña de identidad de la ciudad.

Uno de los momentos centrales fue el desfile infantil, acompañado de la recreación simbólica de la entrega de llaves de la ciudad a Jaume I, un acto organizado por la Federación de Intercomparsas.

Esta representación, adaptada al público infantil, subraya el relevo generacional que sostiene estas celebraciones y garantiza su continuidad, gracias a una gran cantera que asegura el futuro de unas fiestas con más de medio siglo de historia, declaradas el pasado año de Interés Turístico Autonómico por su relevancia cultural.

AGENDA FIESTAS PATERNA ESTE MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

19:30 h Recogida de cohetes para el pasacalle infantil

Lugar: Colegio Clara Campoamor

19:30 h Animación infantil

Lugar: Parque Alborgi

21:00 h PASACALLE INFANTIL DE COHETES DE LUJO

22:00 h: FET A PATERNA: XAFARNAT Y GATZARA

Lugar: Cova Gran

21:30 h. “Sopar de Germanor” de Intercomparsas organizado por las Capitanías Entrantes.

Lugar: Parking NARANJOS

23:00 h. Concurso de disfraces intercomparsas

23:59 h. Orquesta en directo: MONTECARLO, por Ayuntamiento

Lugar: Parking NARANJOS

23:00 h CORDA QUERUBÍ colabora Interpenyes

Lugar: Cohetódromo

00:00 h CORDÀ INFANTIL colabora Interpenyes

Lugar: Cohetódromo.

01:00 h CORDÀ JUVENIL Organiza Consejo Sectorial de la Cordà

Lugar: Cohetódromo

02:00 h CORDÀ JUVENIL Organiza Consejo Sectorial de la Cordà

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Lugar: Cohetódromo

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