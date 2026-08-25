Paterna acerca el cine a menores saharauis del programa Vacances en Pau con el preestreno de ‘Tadeo Jones’

El Ayuntamiento de Paterna en colaboración con la Asociación Sahara Lliure Paterna ha organizado una jornada especial dirigida a los menores saharauis que pasan el verano en la Comunitat Valenciana dentro del programa Vacances en Pau.

Un total de 53 personas, entre menores, familias de acogida y miembros de diferentes asociaciones, han disfrutado en Kinépolis Paterna del preestreno de la nueva película de Tadeo Jones, en una sesión que contó además con la presencia de su director, Enrique Gato.

La iniciativa ha permitido ofrecer a los niños y niñas saharauis una tarde de ocio y convivencia junto a las familias que los acogen durante los meses de verano, así como compartir la experiencia con menores y representantes de distintas entidades vinculadas al programa.

La teniente de Alcalde de Garantía Social, Igualdad, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura, ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Paterna queremos seguir apoyando iniciativas que permitan a estos niños y niñas disfrutar de experiencias especiales durante su estancia entre nosotros, al mismo tiempo que reconocemos la enorme labor y generosidad de las familias de acogida y de todas las asociaciones que hacen posible Vacances en Pau”.

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En la jornada participaron, además de Sahara Lliure Paterna, familias y representantes de diferentes asociaciones y entidades de municipios de la provincia de Valencia vinculadas a la acogida de menores saharauis.