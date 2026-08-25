Paterna vibra al ritmo de la Orquesta Panorama con un lleno absoluto

El parking Los Naranjos de Paterna volvió a convertirse anoche en uno de los grandes epicentros musicales de las Fiestas Mayores con la actuación de la Orquesta Panorama, que congregó a miles de personas.

La reconocida formación desplegó sobre el escenario su espectacular puesta en escena, con un potente montaje de luces y sonido y un amplio repertorio de versiones que mantuvo al público entregado durante toda la noche.

El Parking de Los Naranjos confirma así, un año más, su papel protagonista dentro de la programación musical de las Fiestas Mayores y se consolida como uno de los espacios más multitudinarios de las celebraciones paterneras.

Hoy, noche de DJ's

La programación continúa hoy, martes 25 de agosto, con la Noche de DJ’s, a partir de las 23:00 horas, con las sesiones de Cristian San Bernardino y Dani Moreno “El Gallo”.

Además, para facilitar los desplazamientos hasta Los Naranjos, el Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Tradiciones, mantiene operativo hasta el viernes 28 de agosto el trenecito lanzadera gratuito.

El servicio cuenta con salidas desde la rotonda situada frente al Auditorio Antonio Cabeza (Avenida de Vicente Mortes Alfonso, 7) a las 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30 horas, y regresos desde la calle Carmen Roca, junto a la Avenida Cortes Valencianas, a las 00:00, 1:00, 2:00 y 3:00 horas.

Con esta iniciativa, el consistorio facilita el acceso a la programación musical de unas Fiestas Mayores que continúan registrando una elevada participación y afluencia de público.