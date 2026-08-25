Quién es Pilar, la mujer que falleció ayer en la playa de Puçol

Pilar, de 61 años y vecina de Puçol, perdió la vida este lunes en la playa de su pueblo. La mujer, que vestía ropa deportiva en el momento de su fallecimiento, tenía dos hijas. La presencia de su bolso flotando cerca del cadáver permitió a los agentes identificar a esta mujer. Fueron los agentes que acudieron al lugar tras la llamada de un bañista quienes informaron a las hijas de su fallecimiento.

Según ha podido saber este diario, su muerte no fue por causas violentas, aunque falta de conocer el resultado de la autopsia. El caso fue trasladado a la Policía Judicial de la Guardia Civil, quien está llevando a cabo las primeras investigaciones para determinar las causas de la muerte. De hecho, y tal como ha podido confirmar Levante-EMV, tras la inspección realizada a primera hora de la mañana del lunes en la zona de la playa y el espigón cerca del cual apareció el cuerpo sin vida de la mujer, los agentes de la Policía Local y Guardia Civil no hallaron indicios criminales ni rastros que pudieron relacional el hallazgo con un acto violento. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València.

Pilar es la segunda víctima mortal en las playas de Puçol. Si el pasado 9 de agosto moría un hombre ahogado, en esta ocasión ha sido el cadáver de una mujer el que ha aparecido flotando en el mar a primera hora de la mañana de ayer lunes 24 de agosto. Fue un bañista que se encontraba dando un paseo por el arenal sobre las 8 de la mañana quien avistó el cuerpo de la mujer y llamó a la Policía Local, al no estar todavía en funcionamiento el servicio de socorrismo. Dos agentes acudían hasta el lugar, cerca de la plaza Rosa dels Vents extrayendo el cadáver hasta la orilla, sin ninguna posibilidad de recuperar sus signos vitales.