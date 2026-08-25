Puçol se prepara para vivir unas fiestas donde la tradición volverá a reunir a todo un pueblo

Las fiestas patronales de Puçol regresan un año más con un amplio programa de actos pensado para todos los públicos, en el que la tradición, la cultura, la música, el deporte y la convivencia volverán a ser los grandes protagonistas. Unas celebraciones que invitan a reencontrarse con familiares y amigos entorno a una mesa, a mantener vivas las costumbres que han pasado de generación en generación y a disfrutar de la esencia de un pueblo orgulloso de sus raíces. Precisamente este año, el Libro de Fiestas rinde homenaje a las tradiciones culinarias de Puçol, un legado que forma parte inseparable de las celebraciones y de la identidad del municipio.

La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, ha animado a todos los vecinos y vecinas a participar en las fiestas "con respeto, responsabilidad y espíritu de convivencia, porque sois los verdaderos protagonistas y quienes hacéis posible que nuestras tradiciones sigan vivas año tras año".

Un programa para disfrutar de la esencia de Puçol

Las fiestas comenzarán el 27 de agosto con la presentación de los festeros y festeras y el tradicional pregón, que este año correrá a cargo del periodista puçolenc David Torres.

El 28 de agosto llegará una de las citas más esperadas con la Cabalgata, que finalizará con la macrodiscomóvil Canavalia On Tour y Bumbum DJ en la plaza de la Comunitat Valenciana.

El 29 de agosto, Puçol volverá a situarse en el escaparate nacional con la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España desde la playa. La jornada continuará con un tardeo flamenco y una noche remember.

El 30 de agosto tendrá lugar la tradicional Romería al Cabeçol y la posterior Ofrenda de Flores a la Virgen al Pie de la Cruz por la tarde. Ese mismo día se celebrará también la ya consolidada Concentración Solidaria de Cortadores de Jamón, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, una cita que une solidaridad y convivencia.

Como señala el concejal de Fiestas, Carlos Esteve, "no hay mayor satisfacción que ver cómo un pueblo entero se reúne para celebrar lo que es. Cada acto nos recuerda que la verdadera riqueza de Puçol está en su gente y en unas tradiciones que seguimos transmitiendo de generación en generación".

La música volverá a ser protagonista el 4 de septiembre con el tributo a Amaral y La Oreja de Van Gogh, seguido de la actuación de DJ Luc Loren.

El 5 de septiembre llegará una de las noches más multitudinarias de las fiestas: la tradicional Noche de Paellas, que volverá a reunir a cientos de vecinos alrededor de la mesa y que estará amenizada por la actuación de la Orquesta Mónaco y DJ Álex Ortiz.

El 6 de septiembre la fiesta continuará con una gran macrodiscomóvil, mientras que el 7 de septiembre regresarán los tradicionales bous al carrer, una de las citas con mayor arraigo dentro del programa festivo.

Las fiestas concluirán el 8 de septiembre, festividad de la Virgen al Pie de la Cruz, patrona de Puçol. La solemne procesión recorrerá las calles del municipio mostrando el fervor y la devoción de generaciones de puçolenses hacia su patrona. Como broche final, la Orquesta La Misión y una discomóvil pondrán el punto final a unos días llenos de emociones.

Además, durante las fiestas, los clubes deportivos de Puçol, en colaboración con el Ayuntamiento, organizarán diferentes torneos y competiciones, entre las que destacan la tradicional Volta a Peu y el Trofeu de Galotxa, completando una programación pensada para que vecinos y visitantes disfruten de unas fiestas para todos.