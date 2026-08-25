Quart de Poblet digitaliza con IA el legado histórico de la antigua fábrica de ‘Aceites Andrés’

En pleno debate sobre la intromisión de la Inteligencia Artificial en nuestro día a día, Quart de Poblet pone un ejemplo sobre la mesa de cómo esta avanzada tecnología puede ofrecer una gran labor de servicio público, y en este caso ayudar a reconstruir el crecimiento económico de esta localidad de l'Horta, a través de la recuperación y puesta en valor de la antigua fábrica de “Aceites Andrés”, uno de los principales testimonios del patrimonio industrial del municipio. El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha puesto en marcha un exhaustivo proyecto de inventariado y catalogación que incorpora herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la gestión, análisis y difusión de la información patrimonial.

El inmueble, situado en la calle Joanot Martorell, junto al Casino y frente al Ayuntamiento, fue construido entre 1910 y 1911 siguiendo las características de la arquitectura popular valenciana. Tras décadas de actividad, la fábrica cerró a finales del siglo XX y conservó en su interior una parte excepcional de los elementos vinculados a su historia productiva y empresarial. El ayuntamiento adquirió el edificio en 2013 con el objetivo de recuperar este importante legado.

Los trabajos técnicos que está desarrollando un equipo interdisciplinar con soporte analítico de IA permiten documentar de manera sistemática la arquitectura del edificio, la maquinaria y los objetos relacionados con el proceso productivo, y un extraordinario fondo documental que recoge más de siete décadas de actividad económica y social de Quart de Poblet.

Grandes garrafas revestidas de esparto o metal, usadas para el transporte y almacenaje a granel del aceite / A.Q.P.

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial a las tareas de inventario. A partir de formularios y bases de datos estructuradas, la información se registra y organiza para posteriormente utilizar las capacidades de IA de Excel en la limpieza y tratamiento de los datos, la generación de métricas, la identificación de patrones y la elaboración de cuadros de mando interactivos.

Nuestro objetivo es que todo este conocimiento no quede encerrado entre las paredes de la antigua fábrica ni limitado al ámbito de los especialistas. Queremos que, una vez catalogado y digitalizado, pueda convertirse en un recurso cultural accesible para toda la ciudadanía Lucía Fernández — Concejala de Patrimonio de Quart de Poblet

De esta manera, la tecnología permite transformar una gran cantidad de datos patrimoniales en información útil para la investigación y la toma de decisiones. Los "dashboards" facilitan una visión global y actualizada del conjunto inventariado y permiten detectar tendencias, establecer relaciones entre los distintos bienes y optimizar la planificación de las futuras actuaciones sobre el patrimonio.

La concejala de Patrimonio, Lucía Fernández, destaca que “estamos ante un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede ponerse al servicio de la conservación de nuestra memoria colectiva. La Inteligencia Artificial no sustituye el trabajo de investigación, documentación y catalogación, sino que nos ayuda a hacerlo de una manera más ágil, rigurosa y eficiente”.

Lata de Aceite puro de oliva extra con la rama de olivo característica del etiquetado. / A.Q.P.

Fernández ha señalado también que “Aceites Andrés no es únicamente una antigua fábrica: es un espacio que conserva una parte fundamental de la historia económica, social y familiar de Quart de Poblet. Cada documento, cada objeto y cada máquina nos permite conocer mejor cómo era nuestro municipio y cómo evolucionó a lo largo del siglo XX”.

Exportaba 20.000 y 30.000 litros de aceite diarios

Entre los elementos de mayor interés, según enfatiza Eva Bravo, experta en Arqueología y Gestión cultural, destaca el archivo documental conservado principalmente en el despacho y archivo de la primera planta. Hasta el momento se han identificado 15 tipologías documentales, entre ellas albaranes, facturas, libros contables, pedidos y correspondencia.

La documentación ofrece una excepcional ventana a la evolución de la empresa y del propio municipio. El volumen de documentos alcanza su máximo durante la década de 1970, coincidiendo con una etapa de especial expansión de la empresa, cuando llegaba a comercializar entre 20.000 y 30.000 litros de aceite diarios.

Un dietario de 1925 —junto a un registro fechado en 1919, uno de los documentos más antiguos conservados— permite documentar contratos de 1926 con la aseguradora The Liverpool United relacionados con la importación de cacahuete desde Tsingtao, en China, hasta el puerto de València

El fondo presenta además importantes vacíos documentales durante el periodo comprendido entre 1936 y 1945, coincidentes con la Guerra Civil y la etapa de confiscación de la fábrica, un hecho que convierte la propia ausencia de determinados documentos en un elemento relevante para la investigación histórica.

A partir de la década de 1950, la actividad de la empresa se reorganizó y el prensado pasó a realizarse en Malagón, Ciudad Real, mientras que las instalaciones de Quart de Poblet se consolidaron como centro estratégico de embotellado, etiquetado y distribución comercial.

Certificado militar · Cayetano Andrés (1938) / A.Q.P.

Entre los documentos conservados también aparecen folletos, libros y publicaciones publicitarias vinculadas tanto a la actividad comercial como a las festividades locales, que pueden aportar información sobre los negocios, las relaciones sociales y la organización de la vida festiva del municipio.

El fondo revela, asimismo, la dimensión internacional que llegó a alcanzar la empresa. Un dietario de 1925 —junto a un registro fechado en 1919, uno de los documentos más antiguos conservados— permite documentar contratos de 1926 con la aseguradora The Liverpool United relacionados con la importación de cacahuete desde Tsingtao, en China, hasta el puerto de València.

De la catalogación a la difusión digital

El inventariado constituye una primera fase imprescindible para garantizar la conservación, gestión y futura difusión del patrimonio de “Aceites Andrés”. La información estructurada permitirá avanzar hacia la digitalización selectiva del fondo y su incorporación al Museo Virtual de Quart de Poblet, facilitando el acceso de la ciudadanía a documentos, objetos e historias vinculados a este espacio.

“Nuestro objetivo es que todo este conocimiento no quede encerrado entre las paredes de la antigua fábrica ni limitado al ámbito de los especialistas. Queremos que, una vez catalogado y digitalizado, pueda convertirse en un recurso cultural accesible para toda la ciudadanía”, afirma Fernández.

En este sentido, la aplicación de IA a la gestión de los datos supone un paso adelante en la transformación digital del patrimonio municipal. La combinación de inventarios rigurosos, bases de datos, herramientas de análisis y visualización permite sentar las bases de un modelo de gestión patrimonial más moderno, accesible y basado en evidencias.

Estanterías metálicas con legajos y tacos de facturas ordenados cronológicamente. / A.Q.P.

Los actuales trabajos toman el relevo de las actuaciones desarrolladas desde la adquisición municipal del inmueble. Entre 2014 y 2015, el arquitecto José María Méndez, en coordinación con la Universitat Politècnica de València y la concejalía de Urbanismo, realizó diversos estudios previos y un análisis patológico del edificio, cuyos resultados fueron presentados junto a la arqueóloga Andrea Moreno y Lorena Núñez en las Jornadas de Arqueología de la Comunitat Valenciana.

Con el nuevo impulso dado al proyecto, el Ayuntamiento de Quart de Poblet continúa avanzando hacia la recuperación integral de este conjunto industrial, con la voluntad de convertirlo en un referente de patrimonio, memoria, innovación y regeneración urbana, preservando los testimonios materiales de su pasado y poniéndolos al servicio de las generaciones presentes y futuras.