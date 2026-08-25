Torrent arreglará 80 caminos y elevará seis pasos inundables para reducir el riesgo en las riadas

El Ayuntamiento de Torrent da un nuevo paso en la reconstrucción posdana con una intervención en hasta 80 caminos y viales de la red municipal dañada por la riada de octubre de 2024, donde se prevé también elevar hasta seis pasos inundables en diferentes puntos de los diseminados para hacer frente a futuras riadas. El consistorio ha anunciado una inversión de más de 12,8 millones tras la aceptación por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del proyecto "Reparación, restitución y reconstrucción de caminos y viales afectados por la dana en Torrent (zona rural y ámbitos urbanos/periurbanos)".

La resolución del Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los Daños Provocados por la dana acepta el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Torrent y fija un coste máximo total subvencionable y una subvención asignada de 12.858.299,46 euros, incluyendo las obras y los costes asociados necesarios para su ejecución. La resolución señala que la aceptación queda condicionada a la obtención de la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La intervención contempla 12 ámbitos territoriales y seis puntos singulares, vinculados principalmente a vados y cruces de cauces.

Reducir la vulnerabilidad frente a nuevas avenidas

La memoria valorada plantea una intervención integral sobre la red viaria afectada por la dana, tanto en caminos rurales como en viales situados en ámbitos urbanos y periurbanos. El documento establece que las actuaciones persiguen no solo recuperar la funcionalidad perdida tras la trágida dana de 2024, sino también reducir la vulnerabilidad de estas infraestructuras frente a nuevos episodios de escorrentía y avenidas, introduciendo mejoras técnicas allí donde resultan necesarias para aumentar la seguridad, la estabilidad y la durabilidad de los caminos, frente a nuevas barrancadas o lluvias torrenciales.

Un nuevo enfoque para unos caminos más seguros

La dana puso de manifiesto la vulnerabilidad de numerosos puntos de la red viaria de Torrent. La memoria explica que las lluvias intensas provocaron escorrentías rápidas, crecidas súbitas, arrastres de elevada energía, erosión de márgenes, colmatación de cunetas y drenajes y pérdida de capacidad portante de los firmes, con especial incidencia en los puntos donde los caminos atraviesan barrancos y cauces. Por ello, el proyecto no se limita a reponer el pavimento que existía antes de la dana. En los puntos donde resulta necesario se plantea "reforzar los firmes, mejorar el drenaje, proteger márgenes y taludes, reconstruir plataformas dañadas y modificar determinados cruces hidráulicos para reducir la reiteración de los daños en caso de inundaciones", según la memoria aprobada.

Paso de Xarcos Secs reconstruido y elevado que servirá de modelo. / A. T.

Entre las actuaciones más importantes se encuentran los seis puntos singulares de la red de cauces que se pretenden elevar mediante la instalación de marcos, como se hizo en el paso de Xarcos Secs por parte de la Conselleria de Agricultura: Vado Creuets, Vado Camping La Pirámide, Vado Barranc de les Canyes-Fajardet, Clot de Bailón, adecuación del vado Barbeta y vado transversal Barbeta.

En este sentido y complementariamente a este proyecto, el ayuntamiento plantea que el Camí Fatxardet-Barbeta se convierta en uno de los principales itinerarios seguros del término de Torrent cuando se produzcan episodios de lluvias torrenciales, reforzando especialmente los puntos de paso sobre los cauces y mejorando su comportamiento hidráulico.

Actuaciones en los diseminados

La intervención se extiende por una gran parte del término municipal y alcanza a numerosos diseminados y ámbitos rurales, todos afectados por la DANA. El proyecto incluye actuaciones en Morredondo; Montehermoso; Madronyal-Font de la Carrasquera; Tros Alt-Las Palomas-Mas de Barcos; Venteta-Mas del Jutge; Calicanto; Pardala-Pirámide-Font de la Teula; Masía Pavía-Manyes-Barbeta; Canyada del Corral-Birlet; Montelevante-Contienda-Colero; Monte Real y Alter-Polígono.

Calicanto concentra una de las mayores actuaciones viarias

El ámbito de Calicanto concentra una de las intervenciones más importantes del proyecto, con actuaciones en 15 calles afectadas por la riada del 29 de octubre de 2024.

Mapa de intervención en los caminos y viales de Torrent. / A. T.

El proyecto establece como criterio general que las obras no deben limitarse a recuperar el estado anterior cuando esa solución sea insuficiente. La propia memoria contempla modificaciones destinadas a prevenir el riesgo de nuevas catástrofes, mejorar técnicamente las infraestructuras y reducir los costes derivados de daños que puedan repetirse.

La alcaldesa: "Queremos unas infraestructuras más segurias ante lluvias torrenciales"

La alcaldesa de Torrent, la popular Amparo Folgado, se ha traslado a uno de los puntos del camino Fatxardet-Barbeta y ha señalado que “la reconstrucción de Torrent después de la dana no consiste únicamente en reparar lo que el agua se llevó, sino en aprender de lo ocurrido y hacer que nuestras infraestructuras sean más seguras y resistentes ante futuras lluvias torrenciales”.

La alcaldesa Folgado y el edil Gozalvo durante la visita a uno de los pasos que se elevarán. / A. T.

“Queremos que nuestros caminos rurales, nuestros diseminados y nuestras conexiones entre urbanizaciones y zonas agrícolas recuperen la normalidad, pero también que los principales puntos de paso sobre los barrancos tengan mejores condiciones para afrontar episodios de avenida. El objetivo es que el eje Fatxardet-Barbeta pueda convertirse en una referencia de conexión segura cuando las condiciones meteorológicas obliguen a extremar las precauciones en otras zonas del término municipal”, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha destacado, que “estamos ante una actuación muy importante porque no hablamos únicamente de reparar asfaltando caminos. Hablamos de reconstruir firmes dañados, mejorar drenajes, proteger márgenes y, sobre todo, actuar en los puntos donde el agua demostró durante la dana que nuestras infraestructuras eran más vulnerables”.

Se aumenta la capacidad de desagüe

Gozalvo ha subrayado que “la memoria recoge actuaciones muy concretas y diferenciadas para cada camino y cada vado, desde la reposición de pavimentos hasta la reconstrucción completa de determinados pasos hidráulicos. En los puntos más sensibles se aumenta la capacidad de desagüe y se eleva moderadamente la rasante para reducir el riesgo de que el agua vuelva a alcanzar la plataforma del camino”.

El ayuntamiento considera que la aceptación de este proyecto supone un nuevo avance en la reconstrucción del término municipal tras la dana y permite abordar de manera conjunta una red de caminos y viales que cumple una función esencial para la movilidad de los vecinos, el acceso a las viviendas diseminadas, las explotaciones agrícolas y las conexiones entre las distintas zonas del término.

La resolución ministerial establece, además, que el consistorio deberá ejecutar las obras conforme al proyecto aceptado y a las condiciones y plazos establecidos en la normativa de las ayudas. La aceptación queda condicionada a la autorización definitiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tal como ha recordado el gobierno local PP-VOX.