A la venta en Godella las últimas viviendas de tres promociones de adosados en Campolivar

El mercado residencial de Godella continúa ampliando su oferta de obra nueva. Neinor Homes, la promotora residencial cotizada líder en España, ha iniciado la entrega de 42 viviendas unifamiliares correspondientes a tres promociones desarrolladas en el nuevo barrio de Virentia, el ámbito residencial levantado en la zona de Campolivar y comercializado bajo la marca AEDAS Homes.

Las viviendas se reparten entre los tres residenciales Odina II, Odina III y Taray, cuyas obras han concluido dentro de los plazos previstos por la promotora. Con estas nuevas entregas, Virentia se aproxima ya a las 200 viviendas terminadas y entregadas, después de que anteriormente concluyeran las promociones Odina I, Nerium y Alsos. Solo quedan a la venta las últimas casas de las promociones Odina II y III.

Primera entrega de llaves

La entrega de llaves de las fases II y III de Odina comenzó el pasado mes de junio. Entre ambas promociones suman 22 viviendas pareadas de cuatro y cinco dormitorios, dotadas de jardín, garaje en sótano, bodega y trastero. Los inmuebles han sido diseñados, según explica la compañía, para "favorecer la entrada de luz natural y alcanzar elevados niveles de eficiencia energética".

Un mes después, en julio, comenzó la entrega de las 20 viviendas de la promoción Taray, una promoción integrada por adosados y pareados de dos plantas, con cuatro dormitorios y tres baños. Las casas disponen de jardín privado y aparcamiento en parcela, mientras que el residencial incorpora piscina comunitaria, solárium y zonas verdes. Seis de las viviendas cuentan, además, con bodega y garaje en la planta sótano.

Taray, vendido al completo

La evolución comercial de las tres promociones refleja la alta demanda que mantiene esta zona residencial del área metropolitana de València. Taray se encuentra ya vendido al 100 %, mientras que únicamente quedan disponibles las últimas viviendas de Odina II y Odina III, según la información facilitada por la promotora Neinor Homes.

El perfil al que se dirigen estas promociones se sitúa principalmente en un segmento adquisitivo medio y alto, con viviendas unifamiliares en uno de los entornos residenciales tradicionalmente más cotizados del área metropolitana.

La vegetación autóctona, una seña de identidad del proyecto Odina en Godella. / Levante-EMV

La localización constituye precisamente uno de los principales atractivos de Virentia. El nuevo barrio se encuentra en el sector de Campolivar, próximo a servicios sanitarios, supermercados, restauración, instalaciones deportivas y centros comerciales como Heron City. También cuenta con proximidad al ParcTecnològic de Paterna y a varios centros educativos privados e internacionales, entre ellos English School Los Olivos, Edelweiss School y Cambridge House Community College, este último en Rocafort.

Un nuevo barrio residencial en Godella

Virentia se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales focos de crecimiento residencial de Godella. Neinor Homes ha desarrollado progresivamente en este ámbito las promociones Odina I, Odina II, Odina III, Nerium, Alsos y Taray. Con las últimas entregas, el conjunto alcanza cerca de 200 viviendas finalizadas, una cifra que continuará aumentando con el último proyecto que permanece actualmente en desarrollo.

El nuevo proyecto

Se trata de Ilex, que incorporará otras 68 viviendas en altura de dos y tres dormitorios, además de áticos de cuatro habitaciones y zonas comunes. El proyecto presenta además una singularidad constructiva: la promotora lo define como la primera promoción residencial construida en madera que se desarrolla en València.

Casa rodeada de vegetación del proyecto Odina en Godella. / Levante-EMV

La culminación de Ilex elevará por tanto por encima de las 250 viviendas la oferta residencial desarrollada en Virentia, consolidando este sector de Campolivar como uno de los puntos de expansión de vivienda de nueva construcción en Godella.