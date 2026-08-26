35 millones para reconstruir Alfafar tras la dana: 22 actuaciones en calles, parques, zonas verdes y equipamientos

El Gobierno central ha movilizado 35,3 millones de euros para reparar y reconstruir las infraestructuras municipales de Alfafar dañadas por la dana del 29 de octubre de 2024. La inversión del Estado se distribuye entre 22 proyectos que abarcan desde zonas verdes y carreteras hasta centros educativos, instalaciones deportivas, alumbrado público, edificios administrativos y servicios municipales.

La comisionada especial para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha visitado este miércoles Alfafar y ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Juan Ramón Adsuara, para revisar el desarrollo de las actuaciones financiadas por el Ejecutivo central.

Este encuentro ha servido para "analizar en detalle la ejecución de los proyectos que buscan revitalizar el entorno urbano y sus servicios públicos", según han asegurado desde el Comisionado Especial para la Reparación y Reconstrucción de los daños provocados por la riada. En concreto, la aportación estatal destinada a la reparación de infraestructuras de titularidad municipal asciende a 35.307.142 euros, según los datos facilitados. El paquete incluye intervenciones en escuelas infantiles, centros educativos, dependencias administrativas, servicios sociales, instalaciones culturales y deportivas, parques y jardines, accesos a núcleos de población, alumbrado público y sistemas de recogida y tratamiento de residuos.

Casi 850.000 euros para recuperar parques y zonas verdes

Uno de los trabajos que ya está en marcha es el Plan de Choque de Zonas Verdes, al que se destinan directamente 847.769 euros y que actúa sobre espacios públicos, parques y zonas de juegos infantiles de los barrios de Orba y Alfalares.

Reunión de la comisionada del Gobierno, Zulima Pérez, y el alcalde Juan Ramón Adsuara. / Levante-EMV

Las obras han comenzado por la zona de las pistas deportivas, donde se ejecutan actualmente los muros perimetrales del vallado. Junto a las vías ferroviarias también se han realizado ya trabajos de desbroce, retirada de maleza y actuación sobre el arbolado. La previsión recogida en el proyecto es que estos trabajos puedan estar finalizados en diciembre.

La intervención forma parte de una actuación de mayor alcance sobre las zonas verdes de ambos barrios. El Gobierno cifra en 7.014.748 euros el proyecto global previsto para los espacios verdes de Orba y Alfalares. A ello se añaden otros 6.345.050 euros para reconstruir zonas verdes, parques y juegos infantiles en San Jorge, La Fila y la zona comercial, lo que convierte la recuperación de los espacios públicos en una de las principales partidas de la reconstrucción municipal.

Más de 3,4 millones para reparar calles y carreteras

La recuperación de la red viaria constituye otro de los ejes de la inversión estatal. El Gobierno ha consignado 3.416.523 euros para reparar la red viaria municipal afectada por las inundaciones. También se destinan 3.164.728 euros a las instalaciones deportivas y otros 2.485.967 euros a restituir el alumbrado público dañado durante la catástrofe.

Entre las actuaciones de mayor cuantía figura además la reconstrucción del campo de fútbol municipal, que cuenta con un presupuesto de 2.293.456 euros. Otro proyecto relevante será la rehabilitación del paso inferior bajo la V-31 conocido como Pont de Pedra, para el que se reservan 1.104.484 euros.

Escuelas y edificios municipales afectados

Las ayudas estatales alcanzan igualmente a los equipamientos educativos que sufrieron daños. La mayor inversión dentro de este apartado corresponde a la Escuela de Adultos del casco antiguo, con 672.188 euros, seguida de los 278.566 euros para la EPA de Alfalares y los 260.482 euros destinados a la Escuela Infantil Remedios Montaner.

El Espai Jove dispone a su vez de una partida de 51.897 euros. La reconstrucción alcanza asimismo algunas de las principales dependencias municipales. Se han previsto 238.411 euros para la Casa Consistorial, otros 228.841 euros para el edificio de Servicios Económicos y el Juzgado de Paz, 210.954 euros para el Centro Cultural Ventura Alabau y 368.261 euros para el local de usos administrativos de la avenida Reyes Católicos.

880 millones para la reconstrucción en l'Horta Sud

La inversión destinada a Alfafar se enmarca en el programa estatal de reconstrucción de los municipios afectados por la riada. Según el balance trasladado por la comisionada, el Gobierno ha destinado 880,5 millones de euros exclusivamente a la reparación de infraestructuras municipales de l'Horta Sud. Si se suman las distintas líneas de actuación desplegadas tras la dana, la inversión estatal en la comarca supera los 4.500 millones de euros, según las cifras aportadas por el Gobierno.

“Este despliegue presupuestario evidencia la determinación del Ejecutivo para no dejar a ningún municipio atrás en el complejo proceso de reconstrucción”, ha señado Pérez, quien ha defendido durante su visita la necesidad de mantener "una coordinación estrecha" con los ayuntamientos para acelerar la contratación y ejecución de las obras pendientes. La comisionada ha señalado que estas inversiones resultan "vitales para recuperar la calidad de vida de la ciudadanía y reactivar el tejido local tras la catástrofe".