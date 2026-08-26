Catarroja despliega un plan municipal de adaptación al cambio climático para proteger a la población frente a fenómenos meteorológicos extremos

El Ayuntamiento de Catarroja continúa desplegando un conjunto coordinado de actuaciones para adaptar el municipio a los efectos del cambio climático y ofrecer espacios más seguros a la población frente a episodios meteorológicos extremos. Las medidas, especialmente visibles durante los meses de verano ante el aumento de las temperaturas, abarcan diferentes ámbitos de la gestión municipal y combinan prevención, adaptación de los espacios públicos, protección de la ciudadanía y seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas.

«Las olas de calor ya no son episodios excepcionales y los municipios debemos estar preparados para una realidad climática cada vez más exigente. Por eso, la reconstrucción de Catarroja no puede limitarse a recuperar aquello que teníamos antes de la dana. Debemos aprovecharla para construir un pueblo más preparado, más resiliente y con mayor capacidad para proteger a su gente frente a las olas de calor, las lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos», ha señalado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

Una de las principales actuaciones de este verano es la red municipal de refugios climáticos, distribuida entre diferentes equipamientos públicos del municipio. Estos espacios permiten a la ciudadanía protegerse de las temperaturas más elevadas en instalaciones climatizadas y con acceso a agua, con especial atención a las personas más vulnerables frente a los efectos del calor.

Esta red se complementa con la instalación de fuentes de agua refrigerada en equipamientos municipales como el Ayuntamiento, el Mercado Municipal, la Llotgeta, la Biblioteca, el Espai Jove, el Pabellón y el Cementerio. El Ayuntamiento ha instalado también nuevos puntos de agua en diferentes espacios exteriores del municipio, entre ellos la avenida Diputación, el Parc de l'Horteta, el entorno de la iglesia María Madre, Cristòfol Aguado y el Parc dels Furs.

La adaptación del espacio urbano incluye también el refuerzo de las zonas de sombra y la instalación de toldos, especialmente en espacios educativos, con el objetivo de reducir la exposición directa al sol y mejorar las condiciones de los espacios utilizados diariamente por la población infantil.

Fuente de agua exterior en Catarroja. / A.C.

A estas medidas se suma la piscina municipal de verano, que afronta su segundo verano en funcionamiento después de la dana con unas instalaciones renovadas y mejoradas respecto a las existentes antes de la catástrofe. Su elevada utilización durante los meses de calor la ha consolidado como uno de los principales espacios municipales de ocio y refresco durante la temporada estival.

La estrategia municipal se extiende también a la forma de prestar los servicios públicos. Los trabajadores de la Brigada Municipal disponen de material específico de protección frente a las altas temperaturas para desarrollar los trabajos en el exterior, mientras que la programación cultural y de ocio incorpora actividades «a la fresca» y en horarios nocturnos, adaptando la vida cultural del municipio a las condiciones propias del verano.

Prevención y seguimiento ante fenómenos extremos

Más allá de las actuaciones sobre los espacios públicos, el ayuntamiento mantiene un seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas, tanto ante las olas de calor como ante episodios de lluvias u otras situaciones adversas. Esta monitorización permite trasladar de manera continuada a la ciudadanía avisos, recomendaciones e información actualizada a través de los canales y redes sociales municipales.

De esta manera, la respuesta frente al cambio climático se plantea desde una perspectiva multidisciplinar que combina intervención urbana, servicios públicos, prevención, información y protección de la población. El objetivo es incrementar progresivamente la capacidad de Catarroja para anticiparse a los riesgos y reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos sobre la vida cotidiana.

Esta misma filosofía se está incorporando a los proyectos de reconstrucción. Uno de los ejemplos es el futuro edificio de la antigua piscina cubierta municipal, gravemente afectada por la dana, cuyo nuevo proyecto contempla que las instalaciones puedan funcionar también como refugio temporal y climático para la población.

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Con esta línea de trabajo, el ayuntamiento apuesta por que la reconstrucción sea también una oportunidad para adaptar Catarroja a los retos de las próximas décadas. No se trata únicamente de recuperar infraestructuras, sino de aprovechar la transformación del municipio para incorporar criterios de resiliencia climática y avanzar hacia un pueblo más preparado, seguro y capaz de proteger a su población frente a una realidad meteorológica cada vez más extrema.