Mislata blinda sus fiestas con el mayor operativo de su historia: 600 agentes velarán por la seguridad

Mislata prepara las Fiestas Populares de este año con un despliegue de seguridad sin precedentes en la ciudad. La Junta Local de Seguridad ha coordinado este mediodía en el Centro Sociocultural La Fábrica los protocolos, efectivos y recursos que estarán activos del 1 al 5 de septiembre, con especial atención a las jornadas y franjas horarias de mayor afluencia.

En la reunión han participado el alcalde, Carlos F. Bielsa; el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado; la vicealcaldesa, M. Luisa Martínez Mora; el concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno; el concejal de Fiestas, Toni Arenas; y representantes de los distintos cuerpos de seguridad, entre ellos Policía Local, Policía Nacional y Policía Autonómica, así como Protección Civil.

Uno de los principales dispositivos volverá a ser el Puesto de Mando Permanente de la Policía, que se instalará en el recinto ferial durante los días de fiesta. Desde este espacio se centralizará la coordinación de los diferentes efectivos y se ofrecerá asistencia a la ciudadanía ante cualquier incidencia.

El recinto contará además con diferentes puntos de atención, prevención e información. En la zona de conciertos se instalarán de nuevo el Punto Violeta y el espacio de la UPCCA, destinados a prevenir y atender posibles situaciones de violencia machista y a informar sobre la prevención de conductas adictivas. A estos recursos se sumarán un Punto de Lactancia, un Centro Sanitario Avanzado y un punto de información y orientación para las personas asistentes.

Junta local de seguridad en Mislata. / A.M.

Pulseras

Una de las principales novedades de este año será la incorporación de pulseras centinela para la prevención de casos de sumisión química. Las pulseras permiten realizar una comprobación de la bebida ante la sospecha de que pueda haber sido manipulada. Para utilizarlas, basta con depositar unas gotas de la bebida sobre la zona reactiva incorporada en la propia pulsera, que permite advertir de la posible presencia de determinadas sustancias.

Los operativos se reforzarán también con los sistemas tecnológicos de la Policía Local. Durante las fiestas estarán activas las cámaras de seguridad instaladas en la zona y se utilizarán drones como apoyo a los agentes para ampliar la vigilancia y facilitar la prevención y detección de posibles incidencias. Los más de 600 operativos se encargarán del control de la seguridad y los aforos en el recinto ferial, la regulación del tráfico y la realización de controles preventivos en diferentes entradas y salidas del municipio, especialmente durante las noches con mayor concentración de público.