Moncada derribará un antiguo hospital psiquiátrico que lleva décadas abandonado y nunca llegó a funcionar

Moncada prepara el derribo de uno de los edificios que acumula décadas de abandono y degradación en el municipio. El inmueble fue proyectado durante los años 70 para albergar un hospital psiquiátrico, pero finalmente nunca llegó a entrar en funcionamiento y desde entonces ha permanecido abandonado.

«Por fin diremos adiós a uno de los edificios más degradadados de Moncada», señala el alcalde Álvaro Gonzalvo. Según explica el primer edil, el edificio «durante décadas ha estado abandonado, se ha degradado y se ha convertido en un problema para nuestro municipio». El estado de las instalaciones y su situación de abandono han convertido el espacio en un punto de vertidos e insalubre.

El edificio será demolido

El ayuntamiento ha anunciado ahora el derribo del inmueble " para poner punto final a esta situación», efirma el concejal Pep Esplà. La primera idea era poder reconstruir el bloque, al menos usar su estructura, pero diversos estudios técnicos determinaron el estado de ruina del complejo y la necesidad de derribarlo para construir desde cero.

El edificio destinado a hospital psiquiátrico en estado de abandono en Moncada. / A.M.

La actuación tiene un doble objetivo: eliminar un espacio actualmente degradado y mejorar las condiciones de seguridad de la zona. Además, permitirá recuperar una parcela considerada «estratégicamente muy importante para el futuro de Moncada», ya que está ubicada justo al lado de la casa consistorial. En un primer momento, se planteó incluso la posibilidad de destinar esa parcela al futuro Auditorio, una de las promesas de Álvaro Gonzalvo cuando asumió la vara de mando hace poco más de dos meses, pero la extensión no era suficiente.

Aunque su futuro uso aún está por determinar, la proximidad al consistorio podría marcar su destino como sede de servicios municipales o de multiusos de colectivos y asociaciones locales.

La intervención supondrá, por tanto, la desaparición de un edificio que nunca llegó a cumplir el uso para el que fue concebido y que lleva décadas formando parte del paisaje urbano del municipio en un estado de abandono.

Recuperar espacio para transformar Moncada

El Ayuntamiento de Moncada enmarca el derribo dentro de una estrategia más amplia de recuperación y transformación del espacio urbano. «Continuamos recuperando espacios, dignificando nuestras calles y transformando Moncada para que sea más habitable para todos los vecinos y vecinas», asegura.

La actuación permitirá liberar una parcela que el consistorio considera estratégica para el futuro del municipio, al tiempo que elimina uno de los inmuebles más degradados y mejora la seguridad de su entorno.

El proyecto supone así poner fin a décadas de abandono de un edificio concebido en los años 70 como hospital psiquiátrico y que nunca llegó a funcionar como tal.