El Monumento al Tirador de Paterna estrena un farolillo de luz perpetua en homenaje a los tiradores fallecidos

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la concejalía del Fuego y en colaboración con la Federación Interpenyes, ha instalado un farolillo de luz ininterrumpida junto al Monumento al Tirador ubicado en la Plaza Mayor dando así respuesta a una petición de la Penya Els Socarrats, Coet d’Or de este 2026.

Este símbolo permanente, inaugurado ayer tarde durante el acto Tiradors en la memòria, rinde homenaje a los tiradores y tiradoras fallecidos y se suma a la tradicional ofrenda de corona de laurel como expresión de recuerdo, respeto y continuidad de la cultura del fuego.

Así lo ha destacado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo durante su intervención, quien ha explicado que “con este acto de homenaje y agradecimiento Paterna mantiene vivas sus tradiciones y el recuerdo de aquellas personas que ya no están entre nosotros y han favorecido a que nuestra Cordà siga siendo una tradición de más de 200 años de historia de la que enorgullecernos”.

Asimismo, Sagredo también subrayó que “con este pequeño gesto contribuimos a preservar nuestra tradición más emblemática, la ‘millor Cordà del món’, y especialmente a nuestros tiradores y tiradoras” al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a que “esta luz, simboliza una mecha que no debe apagarse nunca, siempre junto al tirador, y confiamos en que, por todo lo que representa, este gesto sea respetado siempre en nuestro municipio”.

El alcalde Juan Antonio Sagredo y José Flores presidente de la Federación Interpenyes en el acto de homenaje Tiradors en la memòria de Paterna / A.P.

En memoria de Enrique Vivó y Amadeo Bort

Tiradors en la memòria reunió en la Plaza Mayor a paterneros y paterneras amantes de la pólvora en recuerdo de los tiradores y tiradoras fallecidos, especialmente en memoria de Enrique Vivó y Amadeo Bort.

El emotivo acto contó con la presencia de autoridades, entre ellos el primer edil, la Reina de las Fiestas, Elena Pla junto con su Corte de Honor, el Presidente de la Federación Interpenyes, José Flores, el coeter Major, Vicente Pla junto a representantes de la corporación municipal, festeros y vecinos.

Durante el mismo, se realizó una ofrenda floral ante el Monumento al Tirador y se inauguró el farolillo de luz, el nuevo símbolo que permanecerá encendido en reconocimiento a quienes han formado parte de la historia de la polvora y el fuego de Paterna.

Posteriormente, la Plaza del Pueblo acogió el homenaje a los Hòmens Grans, reconociendo este año la trayectoria de tiradores destacados: Alberto Panadero Benlloch, Toni Fernández Lucena, José Manuel Manzanedo Miñarro y Pascual Rodenas Baello.

La jornada culminó con el tradicional Sopar de germanor de Penyes, donde el colectivo peñista volvió a demostrar la fuerza de una tradición compartida que define el carácter de Paterna como auténtica ‘Ciutat del Foc’.