El III Concurs de ‘Pimentó amb Tonyina’ de Alaquàs crece con nuevos premios

La asociación Cor de Vila de Alaquàs ha convocado la tercera edición del Concurs de Pimentó amb Tonyina José A. Murillo, en memoria de quien fuera su vicepresidente, que tendrá lugar el sábado, 5 de septiembre. Un año más, el certamen sobre el popular plato suma nuevas colaboraciones, ya que al patrocinio económico de Caixa Popular y al apoyo de la asociación gastronómica el Cullerot, se unen hosteleros del Mercado municipal y otros negocios.

El ‘pimentó amb tonyina’ tendrá que cocinarse con tomate, pimiento, ‘tonyina de salmorra’ y piñones como ingredientes base. Cada participante aportará medio kilo para concursar, a las 11 de la mañana del 5 de septiembre en la sede del Cullerot (calle Mayor). Los premios se entregarán a las 12.30 horas, seguidos de una degustación popular.

Cuatro galardones

En esta edición el certamen gastronómico llega con nuevos premios. La entidad ha establecido cuatro galardones inicialmente (tres individuales y uno colectivo, que incluye la participación de bares y restaurantes), aunque el jurado se reserva la posibilidad de decidir otorgar algún accésit. Todos ellos incluyen un diploma diseñado por Iván García Aguado.

El primer premio en la modalidad individual está dotado con 100 euros aportados por Caixa Popular y un almuerzo para dos personas en “El Mercaet”. El segundo premio será de 75 euros aportados por Caixa Popular y un juego de cazuelas de barro artesanales con el sello del siglo XV, que dona el Cullerot. El tercer premio tendrá una compensación económica de 50 euros aportados por Caixa Popular y un juego de cazuelas de barro artesanales con el sello del siglo XV, que dona el Cullerot.

En lo que respecta a la modalidad para asociaciones, grupos y locales de hostelería, se otorga un único premio de 100 euros aportados por Caixa Popular y aperitivo para dos en Sabors de Mercat.

Homenaje a "Muri"

La iniciativa nació en 2024 como homenaje a José A. Murillo “Muri”, que falleció el 8 de julio de ese año en un accidente de tráfico. El concurso fue uno de los múltiples reconocimientos que le dedicó la población. En las ediciones de 2024 y 2025 se han registrado más de 50 participantes entre individuales y colectivos.

Un momento de la degustación de la pasada edición. / Levante-EMV

La organización abre ahora las inscripciones, que pueden realizarse hasta el día 4 de septiembre a las 12 de la noche, por correo electrónico ( cordevilaalaquas@gmail.com ) o por mensaje de WhatsApp al 609623430.

El jurado

El jurado estará presidido por la directiva de Cor de Vila Isabel Cosme e integrado por miembros de colectivos locales a los que José A. Murillo estuvo vinculado, personalidades del municipio y representantes del sector de la hostelería. Puntuará las muestras en base al sabor, el color, la cocción y la elaboración tradicional.

“Con este concurso, en el que se fusionan gastronomía y convivencia, mantenemos viva la memoria de ‘Muri’, que era un dinamizador social único en la población”, manifiesta la presidenta de Cor de Vila, Marta Murciano, al tiempo que anima a la población y a personas de otros municipios a participar. De hecho el ‘pimentó amb tonyina’ es un guiso muy popular en Alaquàs y Aldaia, pero también se cocina en otros pueblos de l’Horta Sud, en el barrio del Cabanyal y las pedanías de València (“titaina”), así como en muchos municipios de l’Horta Nord (“pimentó amb tomata i tonyina”) o el Camp del Túria.

Las colaboraciones

El concurso está patrocinado por Caixa Popular, que asume la dotación económica de los premios, mientras que el Cullerot es la sede y aporta diferentes regalos. Los establecimientos Sabors de Mercat y el Mercaet, ubicados en la nueva zona gastronómica del Mercado municipal, ofrecen degustaciones. También colaboran el dibujante Iván García Aguado, el diseñador Ramón Cosme y la firma Tomás y Peris.