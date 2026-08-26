Paterna, primera ciudad en contar con femelletas infantiles certificadas para las nuevas generaciones de tiradores

Paterna vuelve a ser pionera en la preservación y transmisión de su cultura de la pólvora y el fuego al convertirse en la primera ciudad en contar con femelletas infantiles certificadas, una iniciativa impulsada por la Federación Interpenyes para seguir formando a las nuevas generaciones de tiradores y tiradoras.

Las primeras 48 femelletas infantiles se estrenarán este jueves durante la Cordà Fadrins que se celebrará a partir de las 00:00 horas en el Cohetódromo, dentro de la programación de las Fiestas Mayores de Paterna.

Estas nuevas femelletas, de categoría F2, más pequeñas que las normales y debidamente homologadas y certificadas, permitirán que los tiradores y tiradoras más jóvenes continúen familiarizándose con uno de los elementos más característicos de la tradición pirotécnica paternera, fomentando desde edades tempranas el conocimiento, el respeto y la responsabilidad en torno al manejo del fuego y la pólvora.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha agradecido a la Federación Interpenyes el impulso de esta iniciativa para seguir evolucionando y adaptando la cultura del fuego y ha destacado que “ser la primera ciudad en contar con femelletas infantiles certificadas demuestra que Paterna no solo protege su tradición, sino que trabaja para garantizar su futuro”.

La cordà infantil se celebra desde hace unos cantos años para iniciar a los más pequeños en la afición 'coetera'. / Levante-EMV

Por su parte, la concejala de Fuego, Andrea López ha explicado que “estas nuevas femelletas nos permiten que los más pequeños puedan iniciarse en la pólvora de una manera adaptada y certificada garantizando el relevo generacional”.

Asimismo, el Presidente de Interpenyes, José Flores ha asegurado que “para Interpenyes es una satisfacción que Paterna sea pionera en este nuevo elemento pirotécnico ya que la mejor forma de mantener viva nuestra pasión por la pólvora es transmitirla de forma adaptada y segura a quienes vienen detrás”.

El estreno de estas 48 femelletas durante la Cordà Fadrins supone así un nuevo paso en la conservación de una cultura del fuego con más de dos siglos de historia que forma parte de la identidad y del ADN paternero.