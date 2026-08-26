Torrent pone a punto los colegios públicos durante el verano para preparar el inicio del curso

El Ayuntamiento de Torrent está llevando a cabo durante este verano el programa anual de mantenimiento y puesta a punto de los colegios públicos de la ciudad de cara al próximo inicio del curso escolar, previsto para el 9 de septiembre.

Los trabajos, realizados a través de la empresa pública municipal Nous Espais, se desarrollan durante el periodo comprendido entre la finalización del curso y el comienzo del siguiente, aprovechando la ausencia de alumnado, profesorado y otros usuarios de los centros para acometer actuaciones que resultarían más complejas durante el periodo lectivo.

El programa incluye tanto actuaciones que ya han sido ejecutadas como otras que se encuentran previstas o pendientes de ejecución, dentro de una planificación que permite atender las necesidades de mantenimiento y acondicionamiento detectadas en los diferentes centros educativos.

Actuaciones ya realizadas

Entre los trabajos ejecutados durante este verano se encuentran diferentes actuaciones de pintura, reparación y mantenimiento en varios centros.

En el CEIP Virgen del Rosario se ha realizado la pintura del aula de informática. En el CEIP El Molí se han llevado a cabo trabajos de iluminación en la cocina y el comedor, así como la limpieza de la campana y la pintura del comedor y la cocina.

En el CEIP Juan XXIII Primaria ya se han ejecutado una reparación de fuga de agua y la instalación de un horno de la Conselleria. Por su parte, en el CEIP Lope de Vega se ha realizado la limpieza de la campana de cocina y los arreglos del aula de maestros.

Puesta a punto de las aulas. / A.T.

También se ha ejecutado la limpieza de la campana del CEIP La Encarnación, mientras que en el CEIP Miguel Hernández se han realizado trabajos de pintura de las barandillas.

En el CEIP Federico Maicas se ha llevado a cabo la adecuación de un trastero y, en la EPA San Pascual, trabajos de pintura en el aula de maestros y techos.

Asimismo, en la EOI Montecarlo ya se han realizado las inspecciones eléctricas y las inspecciones de las instalaciones de protección contra incendios.

Estas actuaciones forman parte del mantenimiento ordinario de los centros y permiten mejorar el estado de los espacios y garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones antes del comienzo del nuevo curso.

Actuaciones previstas

Junto a los trabajos ya ejecutados, el programa contempla otras actuaciones que están previstas y que todavía no han finalizado o se encuentran pendientes de ejecución.

Entre ellas figuran la instalación de una fuente en el CEIP El Molí, la reparación de un hueco de persiana en el CEIP San Pascual, así como diferentes trabajos de acondicionamiento en el CEIP La Encarnación, entre ellos la limpieza de la fosa séptica, arreglos en los techos relacionados con episodios de lluvia y pintura del espacio multiusos.

En el CEIP Les Terretes está prevista una actuación para solucionar las goteras detectadas en el centro.

También quedan previstas actuaciones en la EOI Montecarlo, como la reparación de una fuga y la limpieza general de las cubiertas, de acuerdo con la planificación establecida.

Además, el programa de mantenimiento contempla las inspecciones técnico-legales periódicas de las instalaciones que corresponda realizar en los distintos centros, incluyendo instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios, pararrayos, ascensores y otros elementos sujetos a revisión y mantenimiento.

El conjunto de actuaciones previstas y realizadas supone una inversión aproximada de 56.700 euros, destinada a la conservación, mantenimiento y mejora de los centros educativos.

María Fernández: “Aprovechamos el verano para preparar los centros de cara al nuevo curso”

La concejal de Educación, María Fernández, ha destacado que “el mantenimiento de los colegios públicos es una tarea que realizamos de manera continuada y que durante los meses de verano podemos intensificar, aprovechando que los centros están sin actividad lectiva”.

“Hay trabajos que ya se han completado y otros que continúan dentro de la planificación prevista. El objetivo es que los centros estén preparados para el inicio del curso y que las actuaciones que requieren la ausencia de usuarios puedan realizarse en este periodo”, ha señalado.

Fernández ha subrayado además que “la puesta a punto de los colegios no se limita a actuaciones visibles como la pintura, sino que incluye también revisiones de instalaciones, reparaciones eléctricas y de fontanería, mantenimiento preventivo y otras intervenciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los centros”.

José Francisco Gozalvo: “El verano nos permite realizar trabajos de mantenimiento sin interferir en la actividad educativa”

El consejero delegado de Nous Espais, José Francisco Gozalvo, ha explicado que “el periodo estival es fundamental para poder ejecutar muchas de estas actuaciones, ya que requieren que los centros estén vacíos y permiten trabajar en los espacios sin interferir en la actividad educativa”.

Gozalvo ha señalado que “el programa combina trabajos que ya han sido ejecutados con otras actuaciones que están previstas y que se irán realizando conforme a la planificación establecida”.

“Desde Nous Espais seguimos trabajando en la conservación y mejora de los edificios municipales para que, cuando llegue el 9 de septiembre, los centros puedan comenzar el nuevo curso con las mejores condiciones posibles”, ha concluido.