Alarma en Picassent por cebos envenenados: "Un trozo de pollo con veneno letal se llevó al amor de nuestra vida de cuatro patas"

"Hace tres días le robaron la vida al amor de nuestra vida de cuatro patas, nuestra compañera de viaje y sobre todo de nuestra familia. El causante fue un trozo de pollo con un veneno letal que le hizo perder la vida a pesar de que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Sinceramente no quería escribir nada, pero debido a la gravedad, necesito justicia".

Este fue el primer mensaje en Instagram de la dueña de un perro que murió a causa de un trozo de pollo envenenado que estaba tirado en un campo de Picassent. A raíz de esta denuncia, se ha ido alertando de más casos. El último el de una vecina de la urbanización del Pedregal, que también perdió a su perra y días después apareció un gato muerto en la carretera de la Creueta, a escasos metros.

Imagen de un trozo de pollo envenenado con plaguicida. / L-EMV

Otra vecina afirma que su perro también detectó el cebo, pero que iba atada y pudo esquivarlo. "A pie de calle, por donde pasan niños. ¿Qué pasa si en lugar de mi perro fuera mi prima de 3 años que pasea por el mismo lugar?

Todas esas denuncias llenan ahora las redes sociales picassentinas, que dirigen sus mensajes hacia el Seprona, ya que la comunidad canina está preocupada por la situación. Según advierten, los trozos de pollo llevan aldicarb, un plaguicida altamente tóxico de la familia de los carbamatos, que actúa provocando una sobre estimulaciónn del sistema nervioso y que puede causar la muerte en poco tiempo. Precisamente debido a su peligrosidad, dejó de estar autorizado para uso agrícola en la Unión Europea en 2003 y hoy figura como sustancia no aprobada y prohibida para uso fitosanitario en toda la UE, y por tanto en España.

Multas de hasta 45.000 euros

Desde la concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Picassent aseguran estar muy sensibilizados con la situación, que conocen a través de redes sociales "porque al consistorio no ha legado ninguna , ni tampoco a la Policía Local, de hecho animamos a que lo hagan", señala el concejal Juanfran Albert.

Aún así, afirma que se intensificara la vigilancia en los caminos rurales "algo complicado teniendo en cuenta la enorme extensión del término municipal de Picassent", y recuerda que en caso de identificar a algunos de lo infractores que pone pollo envenenado "no nos va a temblar el pulso, porque estamos hablando de la muerte de un animal, que es algo muy serio y tipificado como delito, por eso además de las sanciones administrativas se añade la vía penal".

Albert recuerda que tanto la Ley de Bienestar Animal como la propia ordenanza municipal reconoce multas de 9.001 euros hasta 45.000 euros para los infractores, según a la gravedad de la infracción.