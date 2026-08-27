Un arrollamiento mortal en el paso a nivel de Foios paraliza la circulación de metro

Un arrollamiento mortal en el paso a nivel entre Foios y Albalat dels Sorells ha provocado la suspensión de la circulación de la Línea 3 de metrovalencia. Ferrocarrils de la Generalitat Valencia ha establecido un sistema de autobuses alternativo entre Meliana y Albalat para los viajeros.

La incidencia ha sido comunicada por FGV a todos sus usuarios a través de las redes sociales. El metro llegará hasta Meliana, donde está establecido el servicio de autobuses, para trasladar a los viajeroshatas Albalat, parando en Foios.