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Un arrollamiento mortal en el paso a nivel de Foios paraliza la circulación de metro

FGV ha fletado autobuses entre Meliana y Albalat hasta que se restablezca el servicio

Paso a nivel de Foios.

Paso a nivel de Foios.

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Foios

Un arrollamiento mortal en el paso a nivel entre Foios y Albalat dels Sorells ha provocado la suspensión de la circulación de la Línea 3 de metrovalencia. Ferrocarrils de la Generalitat Valencia ha establecido un sistema de autobuses alternativo entre Meliana y Albalat para los viajeros.

La incidencia ha sido comunicada por FGV a todos sus usuarios a través de las redes sociales. El metro llegará hasta Meliana, donde está establecido el servicio de autobuses, para trasladar a los viajeroshatas Albalat, parando en Foios.

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