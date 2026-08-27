Benetússer destina los fondos europeos a un parking en altura para sacar coches de las calles ante nuevas riadas

El Ayuntamiento de Benetússer es uno de los ayuntamientos que ha recibido una resolución favorable de la convocatoria del Plan EDIL DANA, impulsado por el Ministerio de Hacienda y financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), que concede 5.999.994 euros a la candidatura conjunta presentada, el pasado mes de febrero, por Benetússer y Cheste para desarrollar proyectos destinados a mejorar la recuperación y la resiliencia de ambos municipios tras la riada del 29 de octubre de 2024.

Benetússer dedicará la financiación a la construcción de un parking disuasorio en altura que pueda dar servicio a la población ante el aumento de la demanda de espacios de aparcamiento. Además, el futuro parking en altura reducirá el gran número de vehículos estacionados en la calle que supusieron un peligro para la integridad de las personas durante la riada. Otro de los objetivos de la intervención será ganar espacio en las vías públicas para ampliar las zonas verdes y proyectar la peatonalización algún sector del municipio.

Por su parte, en la localidad de la Hoya de Buñol la financiación irá destinada a ejecutar una obra que amplíe la capacidad del barranco Silleta, que cruza la localidad y que fue el responsable de la inundación del municipio el 29-O, con el objetivo de estar mejor preparado en el caso de que se repita un episodio climatológico como el sufrido. Esta actuación irá acompañada por la reurbanización de la zona con ampliación de las aceras y la inclusión de más zonas de arbolado.

La resolución

La resolución, dada a conocer este jueves por el ministro Arcadi España en un acto en Mislata, confirma así la financiación para la alianza formada por ambos consistorios, que decidieron concurrir conjuntamente a la convocatoria EDIL DANA mediante la constitución de un Área Urbana Funcional. La propuesta contemplaba actuaciones diferenciadas en cada uno de los municipios con 4.057.000 en el caso de Benetússer y 2.242.000 euros en el caso de Cheste, repartida según criterio poblacional.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha valorado la concesión como “una noticia muy importante para Benetússer porque confirma que el trabajo realizado durante estos meses para buscar todas las vías posibles de financiación continúa dando resultados”. “No queremos que la reconstrucción consista únicamente en volver a dejar Benetússer como estaba antes del 29 de octubre. Tenemos que aprovechar cada proyecto para resolver problemas que ya tenía nuestro municipio, mejorar nuestros espacios públicos y, especialmente, estar mucho mejor preparados ante futuros episodios meteorológicos extremos”, ha señalado.

La actuación del proyecto de Benetússer parte también de una de las experiencias dejadas por la riada de 2024. Durante la inundación, el elevado número de vehículos estacionados en las calles se convirtió en un elemento de riesgo al ser arrastrados por el agua, dificultando además el paso de la corriente y generando situaciones de peligro. El nuevo aparcamiento en altura permitirá concentrar parte de estos vehículos en un espacio específico y liberar superficie actualmente destinada al estacionamiento.

La reducción de coches en la calle permitirá, además, recuperar espacio público para las personas, ampliar las zonas verdes y avanzar en la peatonalización de diferentes ámbitos del municipio, integrando el proyecto en el modelo de reconstrucción que está desarrollando Benetússer después de la dana.

Sanz ha destacado también la "importancia de la colaboración" con Cheste para poder acceder a esta convocatoria. “Desde el principio entendimos que sumar esfuerzos nos permitía presentar un proyecto más sólido y acceder a unos fondos que de otra forma hubieran sido mucho más difíciles de conseguir. Esta resolución demuestra que la cooperación entre municipios también es una herramienta fundamental para afrontar la reconstrucción”, ha añadido.