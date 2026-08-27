Catarroja estrena un centro de salud ampliado y reconstruido tras la dana: más de 9 millones y 69 consultas

El centro de salud de Catarroja ha completado finalmente su transformación después de varios años de obras y de tener que afrontar, en plena ejecución del proyecto, los graves daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024. La Conselleria de Sanidad ha dado por concluida la ampliación y reforma integral del edificio tras una inversión que supera ya los 9 millones de euros, casi dos millones más de lo previsto inicialmente como consecuencia de las inundaciones.

“Tras los graves daños provocados por las inundaciones, hemos trabajado con la máxima prioridad para devolver la normalidad asistencial a los vecinos de Catarroja y hacerlo, además, con unas instalaciones mejores que las que existían antes”, ha señalado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado este jueves las nuevas instalaciones, junto a la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent.

La actuación permite que el centro funcione ya a pleno rendimiento con unas instalaciones considerablemente mayores que las anteriores. El edificio ampliado ha pasado de disponer de 39 consultas a contar con 69, es decir, 30 espacios asistenciales más, con los que Sanidad busca reforzar la atención que reciben cerca de 30.000 vecinos de Catarroja.

El conseller ha visitado las instalaciones una vez terminados los trabajos y ha destacado que la ampliación permitirá aumentar la capacidad asistencial y mejorar las condiciones tanto para pacientes como para profesionales. La remodelación tiene además una especial relevancia porque el centro sanitario fue una de las infraestructuras asistenciales más golpeadas por las inundaciones de octubre de 2024. Los daños obligaron a introducir nuevas actuaciones sobre una obra que había comenzado ya en 2019.

El proyecto partía de un presupuesto de más de 7,3 millones de euros, al que posteriormente hubo que sumar casi dos millones adicionales para reparar los desperfectos provocados por la dana y garantizar la recuperación completa de la actividad sanitaria.

Más de 5.600 metros cuadrados

La transformación ha supuesto actuar sobre prácticamente todo el complejo sanitario. En concreto, se han reformado unos 3.300 metros cuadrados del edificio existente y construido otros 2.374 metros cuadrados de ampliación, de forma que el centro alcanza ahora una superficie total superior a los 5.600 metros cuadrados.

La ampliación permite no solo incrementar el número de consultas, sino también reorganizar los servicios sanitarios que se prestan en Catarroja y reunir en el mismo edificio unidades que hasta ahora necesitaban otros espacios.

En esta última fase se han trasladado definitivamente al centro los servicios de Fisioterapia, la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, completando así la reorganización asistencial prevista en el proyecto.

Las 69 consultas se distribuyen en tres plantas. Entre ellas figuran 17 consultas de Medicina de Familia y siete de Enfermería, ocho de Pediatría, dos de Odontología, siete de Salud Mental, tres de Salud Sexual y Reproductiva, dos de matronas, cuatro de la UCA, una de Trabajo Social y otras dos consultas polivalentes.

Urgencias, radiología y rehabilitación

La reforma también refuerza algunos de los servicios con mayor peso asistencial del centro. El inmueble dispone de un área de Radiología con dos cabinas y de una zona de Rehabilitación que incluye consulta de fisioterapia, gimnasio y vestuarios.

El Punto de Atención Continuada, que presta atención urgente, cuenta ahora con seis consultas, una sala de observación y una sala de vitales. A ello se suma una base de Soporte Vital Básico operativa las 24 horas.

El incremento de espacios responde también al volumen de profesionales que trabajan en estas instalaciones. La plantilla está compuesta por más de un centenar de trabajadores de diferentes categorías sanitarias y administrativas. Entre ellos se encuentran médicos de familia, profesionales de Enfermería y Pediatría, matronas, odontólogos e higienistas dentales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, técnicos de radiodiagnóstico, TCAE, celadores, administrativos y personal de Salud Pública.

Un centro reconstruido tras las inundaciones

La culminación de las obras permite cerrar una etapa especialmente compleja para la atención sanitaria en Catarroja. Cuando se produjo la dana, la ampliación llevaba ya varios años en ejecución, pero las inundaciones dañaron gravemente las instalaciones y obligaron a adaptar el calendario y el presupuesto para recuperar los espacios afectados. Gómez ha señalado que la reapertura completa del centro representa la recuperación de una infraestructura esencial para el municipio después de los daños sufridos en 2024.