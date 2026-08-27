Catarroja reconstruirá su histórico Port tras la dana con una inversión de 1,1 millones de euros

Catarroja prepara la recuperación de su Port tras los graves daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024. El proyecto de reconstrucción, promovido por el ayuntamiento en el plan Catarroja Avanza y financiado a través del Gobierno de España, contempla una inversión máxima de 1.100.504,56 euros para devolver al embarcadero y a su entorno inmediato las condiciones que tenían antes del episodio de lluvias torrenciales.

La actuación se centra en la zona del embarcadero, sus accesos y caminos próximos. La memoria ha sido aprobada por el Ministerio y el proyecto, redactado por Tragsate,. plantea recuperar la infraestructura manteniendo su configuración, distribución, usos y características originales, dentro del entorno protegido del Parque Natural de l'Albufera.

El Port de Catarroja constituye uno de los principales enclaves tradicionales de la Albufera. El conjunto se articula alrededor de un canal navegable de unos 750 metros de longitud y 22 metros de anchura media, con cerca de 700 metros de muelles en la orilla norte y otros 240 metros en la sur, además de pasarelas, rampas, caminos y áreas vinculadas históricamente a la pesca y el cultivo del arroz, con un aparcamiento sin asfaltar.

Renovación de las pasarelas de madera

Una de las actuaciones principales será la renovación de las tarimas de los pantanales. El proyecto prevé levantar por completo las pasarelas, retirar las tablas de madera existentes y colocar un nuevo entablado. La estructura portante se conservará siempre que su estado permita su reutilización.

La intervención pretende recuperar la estabilidad de unas pasarelas que sufrieron importantes daños durante la dana y que presentan deterioros estructurales que actualmente pueden suponer un riesgo para las personas que utilizan el Port. Además, durante la colocación de las nuevas tablas se revisarán los huecos entre ellas para mejorar las condiciones de uso y evitar la proliferación de avispas.

Reparación de paseos y vallados

Los trabajos también actuarán sobre los paseos peatonales. Se repavimentarán los tramos en los que el firme haya quedado deteriorado o haya perdido capacidad portante como consecuencia de la acción del agua y el arrastre de sedimentos. Asimismo, se repararán y sustituirán parcialmente los vallados de madera que hayan sufrido roturas, desplazamientos o pérdida de estabilidad.

La dana afectó especialmente a los elementos situados junto a los muelles. El informe técnico constata daños graves tanto en el pavimento de madera como en las barandillas y otros elementos del paseo.

Nuevo alumbrado y recuperación de las instalaciones eléctricas

Otro de los capítulos destacados será la recuperación del sistema de iluminación del Port. Las luminarias quedaron afectadas por la entrada de agua, los impactos de materiales arrastrados y la acumulación de sedimentos, con daños en carcasas, anclajes, elementos ópticos y componentes electrónicos.

El proyecto contempla instalar balizas de alumbrado antivandálicas, adaptadas a las características de un espacio natural protegido y con bajo impacto ambiental. También se repondrán las canalizaciones, el cableado y las tomas de electricidad y agua que existían en ambas orillas del puerto.

Recuperación del camino de la orilla sur

La intervención incluirá igualmente la reposición del camino situado en la orilla sur del canal. Para ello se utilizará zahorra, manteniendo la tipología de camino blando que existía antes de la riada y respetando las condiciones establecidas por el Plan Rector de Uso y Gestión de l'Albufera. En este mismo tramo se recuperarán el alumbrado y las tomas de electricidad.

También se sustituirán los elementos de mobiliario urbano anclados al terreno que hayan resultado dañados, utilizando materiales, diseños y acabados similares a los existentes para garantizar su integración en el paisaje.

Más de 937.000 euros para las obras

El presupuesto base de licitación de las obras asciende a 937.177,50 euros. La partida de mayor cuantía corresponde a los trabajos de rehabilitación, conservación y mantenimiento, con 241.206 euros, seguida del acondicionamiento del terreno, con 195.842 euros.

Las demoliciones y trabajos de consolidación supondrán 61.078,06 euros; el equipamiento, 49.438,10 euros, y las instalaciones, 69.367,50 euros. El proyecto reserva además partidas para la gestión de residuos, seguridad y salud y control de calidad.

A esta cantidad se suman otros costes subvencionables vinculados a la redacción de la memoria y del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, que alcanzan 69.609,31 euros. En conjunto, el coste máximo subvencionable queda fijado en 1.100.504,56 euros.

Mantener la fisonomía del Port

La actuación se plantea como una recuperación de lo perdido y no como una transformación del enclave. La memoria establece que las obras deberán respetar los valores ambientales y paisajísticos del entorno y cumplir las determinaciones del Plan Especial de Ordenación del Port de Catarroja y del PRUG del Parque Natural de l'Albufera.

Por ello, no se prevé aumentar superficies ni modificar de forma sustancial los usos existentes. El proyecto apuesta por una intervención mínima, con materiales compatibles con el entorno y soluciones que reduzcan al máximo la afección ambiental.

El objetivo final es devolver al Port de Catarroja su funcionalidad y recuperar uno de los espacios más vinculados a la identidad histórica y pesquera del municipio, gravemente afectado por la dana de octubre de 2024.